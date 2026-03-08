Edrick Menjívar da el bombazo y hace oficial la noticia que agita a toda Honduras

Después de varias semanas de incertidumbre, Edrick Menjívar ha decidido dar un paso atrás y ha comunicado que deja de lado su retiro para regresar a la Selección de Honduras.

La noticia la dio a conocer tras el empate 1-1 entre Olimpia y Real España. El arquero confirmó que está disponible para ser convocado por el técnico español José Francisco Molina.

“Estoy disponible para la Selección Nacional”

“Tuve una reunión con Francis Hernández y llegamos a buenos términos. Me pongo a disposición de la Selección Nacional de Honduras”, declaró Menjívar a HRN tras el partido de este domingo.

El portero expresó que su decisión ya estaba tomada, pero que, con el tiempo, se dio cuenta de que se había apresurado y que ahora desea volver a ser parte del equipo catracho.

“Me apresuré en anunciarlo, ahora quiero dejar claro que estoy disponible para el cuerpo técnico, ya que lo considero necesario”, explicó.

Menjívar también recalcó que la decisión de su regreso está en manos del entrenador José Francisco Molina: “La selección es lo máximo, ponerse esa camiseta es un orgullo. Ahora, la decisión queda en manos del cuerpo técnico”, afirmó.

Honduras disputará su primer amistoso bajo la dirección del DT español ante Perú, el próximo 31 de marzo, en el estadio de Butarque.

