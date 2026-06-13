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Marcelo Santos se olvida de Motagua y su destino sería otro club grande en Honduras

El jugador levantó seis títulos con el Ciclón Azul y ahora tendrá que buscar un nuevo reto y su destino parecer ser otra ciudad en Honduras.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Marcelo Santos fue dado de baja por Motagua que dio un frío comunicado.
© La PrensaMarcelo Santos fue dado de baja por Motagua que dio un frío comunicado.

Marcelo Santos se convirtió en la tercera baja oficial de Motagua luego de nueve años defendiendo la camisa de las Águilas Azules en los que se convirtió en un futbolista multifuncional llegando a jugar en diversas posiciones.

La incomodidad de Santos venía desde hace meses atrás, el jugador ya tenía decidido abandonar el club finalizando el Clausura 2026. La falta de minutos y su distanciada relación con el DT lo alejó de la posibilidad de una renovación.

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Con la camisa del Ciclón Azul, el zaguero levantó seis títulos y se convirtió en uno de los líderes del plantel que en ocasiones capitaneo dentro del terreno de juego.

Su posible destino

La salida de Motagua le abre nuevas posibilidades a Marcelo Santos que desde ya analiza cuáles son sus probables destinos en la Liga Nacional y según los últimos reportes podría llegar a San Pedro Sula.

El club que suena para “Chelo” es el Real España. El club aurinegro ya le habría presentado una oferta económica para hacerse de sus servicios y ahora todo dependerá del jugador.

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Así lo reveló el periodista de Diario Diez, Jafeth Moreno, quien adelantó que el jugador encaja en el perfil que busca el equipo de Jeaustin Campos, cuya idea es fichar poco y el ser un jugador polifuncional, lo pone como un objetivo.

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“El Real España contratará poco este mercado y es por eso que buscan apostar por jugadores polifuncionales que puedan ocupar varias posiciones”, informó Moreno.

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