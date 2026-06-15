En qué ciudad y estadio juegan España vs. Cabo Verde: capacidad y pronóstico del clima

Entérate de la ciudad en la que España debuta en el Mundial 2026 contra Cabo Verde. Los europeos salen como absolutos favoritos para este duelo.

España y Cabo Verde se enfrentan este lunes 15 de junio por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El partido tendrá una carga especial: la Roja inicia su camino como una de las candidatas al título, mientras que los Tiburones Azules disputan el primer encuentro mundialista de su historia.

El escenario será Atlanta, una de las sedes estadounidenses del torneo. Allí, en el Mercedes-Benz Stadium, España buscará empezar con autoridad y Cabo Verde intentará transformar su debut absoluto en una noche histórica.

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En qué ciudad juegan España vs. Cabo Verde

El partido entre España y Cabo Verde se jugará en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos.

La sede aparece en la programación oficial de la FIFA como Atlanta Stadium, denominación utilizada durante el Mundial por cuestiones de patrocinio. Fuera del torneo, el recinto es conocido como Mercedes-Benz Stadium, casa de los Atlanta Falcons de la NFL y de Atlanta United en la MLS.

En qué estadio juegan España vs. Cabo Verde

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, uno de los estadios más modernos de Estados Unidos. Durante el Mundial 2026, FIFA lo utiliza bajo el nombre de Atlanta Stadium.

El recinto cuenta con techo retráctil, una estructura de última generación y capacidad para recibir a decenas de miles de espectadores. En eventos de gran escala, su aforo puede acercarse a los 71.000 espectadores.

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Este será el recinto deportivo que recibe el encuentro entre España y Cabo Verde. Foto: Mercedes Benz Stadium.

Cómo estará el clima para España vs. Cabo Verde

El partido se jugará en horario diurno en Atlanta, pero el clima no debería representar un problema extremo para los equipos. El pronóstico para el inicio del encuentro marca una temperatura cercana a los 26°C, con cielo mayormente despejado, baja probabilidad de lluvia y viento moderado.

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Además, como fue dicho, el Mercedes-Benz Stadium cuenta con techo retráctil, por lo que la organización tiene margen para controlar mejor las condiciones del recinto si el clima se vuelve incómodo.

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En principio, el calor de Atlanta puede sentirse, pero no aparece como un factor tan determinante como en otras sedes al aire libre del torneo. La humedad y el ritmo del partido sí podrían influir, especialmente para Cabo Verde si España logra sostener posesiones largas y exigir mucho desgaste defensivo.

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Datos de España vs. Cabo Verde