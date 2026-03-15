Alenis Vargas como nadie lo había visto: protagoniza tremenda pelea en Europa y en Honduras toman nota

Alenis Vargas fue el protagonista de una pela en pleno partido en una nueva derrota de su equipo Manisa FK en la primera división de Turquía. El catracho salió expulsado por lo ocurrido.

Se jugaba el minuto 75 cuando Alenis Vargas tenía el balón en su poder, pero una patada del rival provocó que el hondureño cayera al suelo y fue ahí cuando inicio la disputa.

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Desde el piso, el hondureño lanzó una patada como respuesta a su rival que sin dudarlo se lanzó sobre Vargas que inmediatamente se levantó para defenderse mientras sus compañeros lo separaron.

La decisión del árbitro central fue expulsar únicamente al atacante de 22 años. Su equipo, el Manisa FK terminó perdiendo 2-0 ante Amed SK.

El club del hondureño se encuentra onceavo en la tabla de posiciones con 43 unidades, lejos de la zona de descenso.

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Entre tanto, en Honduras, el entrenador de la Selección José Francisco Molina se alista para presentar su primera convocatoria para el partido en el que La H enfrentará a Perú el próximo 31 de marzo.

Cabe señalar que, entre los preseleccionados por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) podría estar Alenis Vargas y así compartir ataque con Dereck Moncada, quien estará en la convocatoria, según confirmaron a Fútbol Centroamérica.