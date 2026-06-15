Mientras Lamine Yamal vale más de 200 millones, esto cuesta toda la selección de Cabo Verde

Toda la selección africana junta no llega a costar ni la mitad del valor que tiene Lamine Yamal. Atención al dato que se revela sobre su valor económico.

España y Cabo Verde debutan en el Mundial 2026 con una diferencia enorme de historia, ranking, expectativas y también de valor de mercado. El dato más impactante lo marca Lamine Yamal: según Transfermarkt, el joven crack español está tasado en 200 millones de euros, mientras que todo el plantel caboverdiano suma 54,5 millones de euros.

La comparación resume el contraste entre los dos equipos que se enfrentarán este lunes 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la primera fecha del Grupo H. España llega como vigente campeona de Europa y una de las grandes candidatas al título. Cabo Verde, en cambio, disputa el primer Mundial de su historia.

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La diferencia económica no juega sola, pero ayuda a dimensionar el tamaño del desafío para los Tiburones Azules: un solo futbolista de España vale casi cuatro veces más que toda la selección africana.

Cuánto vale Lamine Yamal según Transfermarkt

Lamine Yamal llega al Mundial 2026 como una de las grandes figuras de España y uno de los futbolistas más valiosos del planeta. Transfermarkt lo tasa en 200 millones de euros, una cifra que lo coloca en la cima del mercado internacional.

El extremo del Barcelona representa la nueva dimensión de La Roja: juventud, desequilibrio, proyección y presente de élite. Con apenas 18 años, ya aparece como una de las caras del torneo y como uno de los jugadores llamados a marcar diferencias en el debut ante Cabo Verde.

Su valor de mercado también explica parte del peso con el que España aterriza en la Copa del Mundo. La selección de Luis de la Fuente combina figuras consolidadas con una generación joven de altísima cotización, y Yamal es el símbolo más claro de ese salto.

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Cuánto vale toda la selección de Cabo Verde

El plantel completo de Cabo Verde tiene un valor de mercado total de 54,5 millones de euros, según Transfermarkt.

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Dentro del plantel caboverdiano, el futbolista mejor tasado es Logan Costa, defensor de Villarreal, con un valor de mercado de 15 millones de euros. Después viene Wagner Pina, lateral derecho del Trabzonspor, tasado en 11 millones de euros. Son los únicos dos jugadores de los Tiburones Azules que llegan a las ocho cifras.

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La comparación entre Lamine Yamal y Cabo Verde

Valor de mercado de Lamine Yamal: 200 millones de euros

200 millones de euros Valor de mercado de todo Cabo Verde: 54,5 millones de euros

54,5 millones de euros Diferencia: 145,5 millones de euros

145,5 millones de euros Proporción: Yamal vale casi 3,7 veces el plantel caboverdiano