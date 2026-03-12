“Me preocupa”: la tajante respuesta de José Francisco Molina sobre lo que ha visto desde su llegada a Honduras

El entrenador de la Selección de Honduras José Francisco Molina ya trabaja en su primera convocatoria para el amistoso que disputará el próximo 31 de marzo en Leganés ante Perú.

Durante las últimas jornadas de la Liga Nacional, Molina ha sido visto en los diferentes estadios de Honduras observando a los jugadores que podrían formar parte de su listado.

En una plática con Diez, el DT español fue tajante al asegurar que no le ha sorprendido “nada”; ya que tenía una idea de lo que podía encontrar en el país previo a su llegada a Honduras.

“Nada, en general nada. Ya teníamos más o menos una idea bastante clara de lo que había. Los jugadores que teníamos en el radar, por decirlo de alguna manera, siguieron estando ahí, demostrándonos que son opciones muy válidas para la selección. Y nada más, a trabajar. Ahora estamos trabajando y ahora tenemos que elegir los que vengan. Entre todos los futbolistas que entendemos que nos pueden ayudar, no vamos a poder llevarlos a todos. Entonces ahora llega el momento de la elección y es un momento importante y un momento clave en nuestro trabajo, el poder de elegir bien a esos futbolistas”, aseguró el estratega.

Por otro lado, José Francisco Molina aseguró que más de algún jugador le ha generado sorpresa; aunque otros también no han tenido su mejor día cuando él ha estado presente en el partido.

“Sí, miramos todos. Ha habido algún futbolista, teniendo teniendo en cuenta que conforme vamos viendo partidos, vamos conociendo más. Quizá alguno a primera instancia se nos puede escapar un poco, quizás porque a lo mejor tampoco le hemos visto en algún partido, pero justo ese partido tampoco lo ha tenido en su día, por decirlo de alguna manera, o no ha estado a su mejor nivel y luego lo vemos otra vez y lo vemos mucho mejor. Pero más o menos los perfiles los teníamos claros”, amplió.

Al ser consultado sobre lo que busca para convocar a un futbolista fue claro al asegurar que se fija en el nivel que poseen en la actualidad y si pueden abonar a lo que el busca en su estrategia de juego.

“Me preocupa el nivel del futbolista hoy, cómo está hoy y si para lo que yo quiero implantar, lo que nosotros queremos implantar, la manera que queremos jugar, cómo queremos hacer las cosas, si ese futbolista se amolda, si sus características se amoldan a ese modelo de juego y eso que queremos constuir. Y si se amolda, pues da igual si jugaba, si no jugaba, si es más mayor, si es más joven, si ha estado, si no ha estado. Es decir, da igual. Vamos a elegir los que entendemos desde nuestra opinión que son los que están mejor preparados ahora mismo”, cerró.

Entre tanto, se espera que José Francisco Molina haga oficial su convocatoria el 20 de marzo, tres días después viajarán a España para concentrar durante una semana previo al juego.