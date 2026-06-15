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Lamine Yamal no es la única baja fuerte: las alineaciones de España vs. Cabo Verde para el partido del Grupo H del Mundial 2026

España debuta este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con varias situaciones físicas a seguir.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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España se enfrenta a Cabo Verde.
© Getty.España se enfrenta a Cabo Verde.

La Selección de España inicia este lunes 15 de junio su camino en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Roja llega como una de las grandes candidatas al título y con la expectativa de pelear hasta el final en un torneo que tendrá su definición el 19 de julio en Nueva Jersey.

El rival del debut será Cabo Verde, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El seleccionado africano aparece como el equipo más débil en la previa de un Grupo H que también integran Uruguay y Arabia Saudita, que se enfrentarán el mismo día en Miami.

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España cuida piezas en el debut

Lamine Yamal viene de recuperarse de una lesión muscular en la pierna izquierda y, aunque está disponible para jugar, no arrancará como titular ante Cabo Verde. La idea de Luis de la Fuente es utilizar a la estrella del Barcelona como una carta fuerte desde el banco si el partido lo pide.

Pero Lamine no es el único que llega condicionado: Nico Williams también había preocupado al cuerpo técnico por molestias físicas y, aunque ya volvió a entrenar con normalidad, su presencia desde el inicio quedó descartada por el entrenador.

Nico Williams arranca desde el banquillo vs. Cabo Verde (Getty Images).

Nico Williams arranca desde el banquillo vs. Cabo Verde (Getty Images).

Mikel Merino y Fabián Ruiz llegaron tocados a la concentración, pero ambos regresaron al grupo y aparecen dentro de las opciones para el mediocampo. Así, De la Fuente cuenta con alternativas de sobra para armar un once competitivo, aunque con la obligación de no forzar a los futbolistas que llegan al límite.

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Las posibles alineaciones de España vs. Cabo Verde

La posible alineación de España sería con Unai Simón en el arco; Marcos Llorente o Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Pedri, Rodri y Fabián Ruiz en el mediocampo; y Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Álex Baena o Dani Olmo en ataque. La ausencia de Lamine Yamal desde el inicio abriría espacio para una delantera más conservadora en lo físico, pero igualmente de mucho peso técnico.

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Del lado de Cabo Verde, el posible once tendría a Vozinha en el arco; Steven Moreira o Sidny Cabral, Roberto Lopes, Logan Costa y João Paulo en defensa; Willy Semedo y Kevin Pina como mediocampistas defensivos; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro y Jovane Cabral en la línea ofensiva; y Dailon Rocha Livramento como referencia de ataque. Para el equipo africano, el estreno representa una cita histórica; para España, una prueba que debe resolver con autoridad.

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