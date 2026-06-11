Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de todos los grupos en la primera fecha

Siga en vivo cómo va cada uno de los doce grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
La tabla de posiciones EN VIVO de todos los grupos.
© GettyLa tabla de posiciones EN VIVO de todos los grupos.

El balón finalmente comenzó a rodar en el Mundial 2026 y la expectativa global se transformó en pura acción sobre el terreno de juego. Con el histórico debut del nuevo formato de 48 selecciones, la cita de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá inaugura una maratón de partidos sin precedentes, donde cada compromiso de la primera fecha se vuelve crucial para las aspiraciones de clasificación.

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: a qué hora y dónde ver el partido del Mundial 2026 en Centroamérica

ver también

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: a qué hora y dónde ver el partido del Mundial 2026 en Centroamérica

Este jueves se dio el debut de la Selección de México con triunfo 2-0 sobre Sudáfrica. Resultado que sacude el Grupo A a la espera del electrizante choque entre Corea del Sur y República Checa. La conformación de doce grupos añade una dosis extra de drama, ya que no solo avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros lugares de cada zona, sino también los ocho mejores terceros.

Tabla de posiciones EN VIVO de todos los grupos del Mundial 2026

A continuación, te presentamos el repaso detallado y en vivo de cómo marcha la tabla de posiciones de los grupos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L de la Copa del Mundo.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Warren Madrigal recibe una advertencia sobre su visa tras ser desafectado de La Sele
Costa Rica

Warren Madrigal recibe una advertencia sobre su visa tras ser desafectado de La Sele

Estados Unidos responde y confirma duro golpe a Honduras tras perder a Keyrol Figueroa
Honduras

Estados Unidos responde y confirma duro golpe a Honduras tras perder a Keyrol Figueroa

Keyrol Figueroa se suma ¿Quiénes son los jugadores que rechazaron a USA por Honduras?
Honduras

Keyrol Figueroa se suma ¿Quiénes son los jugadores que rechazaron a USA por Honduras?

Keyrol Figueroa se acerca a Honduras: el plan de Francis Hernández para que llegue a la H
Honduras

Keyrol Figueroa se acerca a Honduras: el plan de Francis Hernández para que llegue a la H

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo