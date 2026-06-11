Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de todos los grupos en la primera fecha

Siga en vivo cómo va cada uno de los doce grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El balón finalmente comenzó a rodar en el Mundial 2026 y la expectativa global se transformó en pura acción sobre el terreno de juego. Con el histórico debut del nuevo formato de 48 selecciones, la cita de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá inaugura una maratón de partidos sin precedentes, donde cada compromiso de la primera fecha se vuelve crucial para las aspiraciones de clasificación.

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Este jueves se dio el debut de la Selección de México con triunfo 2-0 sobre Sudáfrica. Resultado que sacude el Grupo A a la espera del electrizante choque entre Corea del Sur y República Checa. La conformación de doce grupos añade una dosis extra de drama, ya que no solo avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros lugares de cada zona, sino también los ocho mejores terceros.

Tabla de posiciones EN VIVO de todos los grupos del Mundial 2026

A continuación, te presentamos el repaso detallado y en vivo de cómo marcha la tabla de posiciones de los grupos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L de la Copa del Mundo.