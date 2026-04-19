El hijo de mundialista hondureño que brilla en el Barcelona y que pone en alerta a Francis Hernández

Desde la llegada de Francis Hernández a Honduras, el director deportivo inició el proceso de reclutación con el objetivo de atraer talentos de los países en los que haya jóvenes con pasaporte catracho.

El listado es extenso y la gira de Hernández inició en Europa; sin embargo, su trabajo continuará también en Estados Unidos, donde aparecen más joyas, algunos hijos de exfutbolistas hondureños.

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En ese inventario de jóvenes hondureños aparece el nombre de nombre James Thomas, hijo de Hendry Thomas, exfutbolista que jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección nacional.

James Thomas juega para la academia del Barcelona desde 2024. Foto: james_jt7.

James Thomas juega actualmente en la academia del Barcelona en Miami, donde destaca como extremo por la derecha. Su zurda lo coloca como un jugador de gran pegada y delicadeza a la hora de filtrar balones en ataque.

Hendry Thomas reside actualmente en Estados Unidos. Foto: james_jt7.

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El catracho nació en Estados Unidos y por lo tanto es elegible para también representar esa selección; caso similar al de Keyrol Figueroa; situación que pone en alerta a los directivos de la Selección de Honduras.

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De momento, James Thomas no ha sido considerado para ningún proceso en selecciones menores con Honduras, pero no se descarta que con Francis Hernández, pueda hacer su aparición en el país.

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Thomas siempre ha utilizado el dorsal 7 en la academia del Barcelona. Foto: james_jt7.