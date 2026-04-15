Dos son del Barcelona: las joyas que Francis Hernández planea traer a la Selección de Honduras

El director deportivo de la selecciones de Honduras, Francis Hernández y el entrenador José Francisco Molina, se encuentra en Europa desarrollando una extensa gira de trabajo con el objetivo de reclutar a talentos con pasaporte catracho.

La gira incluye visitas por Alemania, Inglaterra, Italia y por supuesto España, donde ya han surgido largos listados de jóvenes promesas que son elegibles para jugar con la Selección de Honduras.

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Entre ellos, aparecen futbolistas catrachos que juegan para el FC Barcelona, Girona, Espanyol, Villarreal y otras reconocidas academia en España.

Cabe señalar que, entre las visitas también destaca la que sostendrá Hernández con la familia de Keyrol y Keyvan Figueroa, hijos de Maynor Figueroa que actualmente residen en Inglaterra.

Además, el secretario de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), José Ernesto Mejía, garantizó que Hernández y Molina realizará visitas a jugadores que ni siquiera estar en el radar de la prensa.

Mientras tanto, Legión Catracha se dio a la tarea de recoger los nombres de los hondureños que forman parte de las diferentes academias del fútbol en España en sus categorías Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Sub-22.

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Las joyas Sub-15 y Sub-17

Welson Jímenez (Girona)

Reyniery Martínez (Elda Unión)

Alfredo Rodríguez (FC Barcelona)

Darek Barriento (Espanyol)

Edwin Cedillos (Numancia)

Kirian Manzano (Sant Andreu)

Sebastián Cazaña (SD Juventud)

Keneth Meza (Peralada)

Robinson Chimillo (Vistalegre)

Maikel Campos (Sant Ildefons)

Johel Maradiaga (Girona)

Leo Andrade (Girona)

Isaac Ruiz (Girona)

Carlos Sánchez (Global Pal)

Paolo Lagos (Sef Ateneu)

Alessandro Mejía (FC Barcelona)

Las joyas Sub-20 y Sub-22

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Johanner Ruíz (Deportivo Aragón)

Yahir Antúnez (Vilanova)

Gabriel Balbas (Cedeira)

Diego Lara (Ed Moratalaz)

Josué Saldaña (Ed Moratalaz)

Jorge Pineda (Villarreal)

Richard Martínez (Girona)

Harold Fajardo (Cornellá)

Nicolás Balbas (Deportivo La Coruña)

Alan Cury (Fundación Marcet)

Landen Galindo (Fundación Marcet)

Alexandro Rivera (FC L´Escala)

Danny Macnab (Fundación Marcet)