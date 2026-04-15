Dos son del Barcelona: las joyas que Francis Hernández planea traer a la Selección de Honduras

El director deportivo de la selecciones de Honduras, Francis Hernández y el entrenador José Francisco Molina, se encuentra en Europa desarrollando una extensa gira de trabajo con el objetivo de reclutar a talentos con pasaporte catracho.
La gira incluye visitas por Alemania, Inglaterra, Italia y por supuesto España, donde ya han surgido largos listados de jóvenes promesas que son elegibles para jugar con la Selección de Honduras.
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Entre ellos, aparecen futbolistas catrachos que juegan para el FC Barcelona, Girona, Espanyol, Villarreal y otras reconocidas academia en España.
Cabe señalar que, entre las visitas también destaca la que sostendrá Hernández con la familia de Keyrol y Keyvan Figueroa, hijos de Maynor Figueroa que actualmente residen en Inglaterra.
Además, el secretario de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), José Ernesto Mejía, garantizó que Hernández y Molina realizará visitas a jugadores que ni siquiera estar en el radar de la prensa.
Mientras tanto, Legión Catracha se dio a la tarea de recoger los nombres de los hondureños que forman parte de las diferentes academias del fútbol en España en sus categorías Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Sub-22.
Las joyas Sub-15 y Sub-17
- Welson Jímenez (Girona)
- Reyniery Martínez (Elda Unión)
- Alfredo Rodríguez (FC Barcelona)
- Darek Barriento (Espanyol)
- Edwin Cedillos (Numancia)
- Kirian Manzano (Sant Andreu)
- Sebastián Cazaña (SD Juventud)
- Keneth Meza (Peralada)
- Robinson Chimillo (Vistalegre)
- Maikel Campos (Sant Ildefons)
- Johel Maradiaga (Girona)
- Leo Andrade (Girona)
- Isaac Ruiz (Girona)
- Carlos Sánchez (Global Pal)
- Paolo Lagos (Sef Ateneu)
- Alessandro Mejía (FC Barcelona)
Las joyas Sub-20 y Sub-22
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Mientras Francis Hernández busca talentos para Honduras, este jugador es ofrecido para el proyecto
- Johanner Ruíz (Deportivo Aragón)
- Yahir Antúnez (Vilanova)
- Gabriel Balbas (Cedeira)
- Diego Lara (Ed Moratalaz)
- Josué Saldaña (Ed Moratalaz)
- Jorge Pineda (Villarreal)
- Richard Martínez (Girona)
- Harold Fajardo (Cornellá)
- Nicolás Balbas (Deportivo La Coruña)
- Alan Cury (Fundación Marcet)
- Landen Galindo (Fundación Marcet)
- Alexandro Rivera (FC L´Escala)
- Danny Macnab (Fundación Marcet)