Mientras Panamá arde por las fotos con Neymar, el crack de Brasil dejó su mensaje tras la goleada

Mientras Panamá debate el compromisos de sus seleccionados, Neymar apareció en su cuenta de Instagram con un mensaje para el pueblo brasileño tras la victoria en Río de Janeiro.

La Selección de Panamá sufrió una dura derrota por 6-2 ante Brasil en el Estadio Maracaná, pero al finalizar el encuentro hubo una escena que llamó mucho más la atención que el propio resultado.

Los futbolistas canaleros parecieron olvidar por un momento la aplastante goleada y fueron rápidamente en busca de Neymar, quien no pudo sumar minutos debido a una lesión pero dijo presente en el banquillo de Carlo Ancelotti.

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Uno a uno, los dirigidos por Thomas Christiansen se acercaron al ídolo surgido en el Santos para tomarse fotos, dejando una imagen que no tardó en viralizarse en todo el mundo.

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“La humillación no les importó”

En Panamá, mientras algunos no vieron mayor problema en el gesto hacia una figura mundial, un sector de la afición reprobó duramente la actitud adoptada a días de la Copa del Mundo.

Algunos aficionados de Panamá criticaron a sus seleccionados por las fotos con Neymar (Reddit).

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“La humillación no les importó, lo importante era tomarse fotos con Neymar despues del partido. Y así vamos a seguir siempre si le aplaudimos paupérrimas presentaciones como esta“, comentó un fanático canalero en las redes sociales. Otro usuario secundó el reclamo: “Para mi un equipo con jugadores que se vuelcan a tomarse fotos con un jugador del equipo contrario, es un equipo que no merece ni siquiera pasar a un mundial de futbol“.

El mensaje de Neymar tras la goleada

Mientras Panamá debatía el compromisos de sus seleccionados, Neymar apareció en su cuenta de Instagram con un mensaje para el pueblo brasileño tras la victoria en Río de Janeiro.

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“Qué bueno es sentir este cariño desde nuestro país… Ahora es el momento de continuar el viaje en busca de nuestro objetivo, nuestro sueño. Vamos BRASIL, camino a la Hexa”, escribió el astro de 34 años, que se encuentra a las puertas de participar en su cuarta justa mundialista. Como era de esperarse, la publicación rompió las redes, acumulando 3,5 millones de likes en menos de 15 horas.

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Neymar agradeció el cariño recibido en suelo carioca (Instagram).

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¿Cuándo debuta Neymar en el Mundial 2026?

Brasil tendrá una difícil parada en su esperado estreno en Norteamérica, donde chocará ante Marruecos en un compromiso pactado para el sábado 13 de junio. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo C, una zona en la que la Canarinha también deberá competir contra los combinados de Haití y Escocia para asegurar su pase a la siguiente ronda.

En síntesis

Algunos hinchas panameños explotaron en redes contra sus propios jugadores por hacer fila para fotografiarse con Neymar tras haber sido goleados 6-2.

En sus redes, Neymar agradeció el cariño del Maracaná e ilusionó a todo Brasil con el objetivo de levantar el hexacampeonato en Norteamérica.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti debutará en el Mundial el próximo 13 de junio enfrentando a Marruecos por el Grupo C.

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