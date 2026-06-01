Jorge Luis Pinto, el otrora técnico de Keylor Navas y otras glorias de Costa Rica en el Mundial 2014, habló sin rodeos sobre la situación del "Halcón".

La Selección de Costa Rica debutó en la fecha FIFA de junio sufriendo una derrota por 1-3 frente a Colombia. Y este miércoles le tocará enfrentarse a Inglaterra, otro de los elencos que dirá presente en el Mundial 2026, con la particularidad de no contar entre sus filas con el mejor portero de su historia: Keylor Navas.

Navas, flamante subcampeón de la Liga MX con Pumas y nominado a mejor futbolista del Torneo Clausura 2026, demostró que sigue vigente a sus 39 años. Empero, el seleccionador Fernando Batista no lo incluyó en la convocatoria para los amistosos de marzo y tampoco para los de la presente ventana internacional.

Sobre este tema opinó Jorge Luis Pinto, histórico ex entrenador de Costa Rica y artífice de la gesta de Brasil 2014. Pese a los fuertes roces de público conocimiento que tuvo con el guardameta años atrás —y llegaron hasta el Tribunal de Justicia—, el colombiano aseveró que el “Halcón” puede estar tranquilamente en la Tricolor.

Jorge Luis Pinto ve con buenos ojos lo continuidad de Keylor Navas

“Creo que Keylor se ha mantenido y tiene condiciones. La edad no es tan determinante en esa posición, ya dependerá de otros factores. No veo que sea problemático tenerlo, pero debe ser un aporte”, fue la contundente respuesta de Pinto este lunes, en diálogo con el programa Columbia Deportiva.

Una foto que ahora parece imposible: Pinto abrazando a Keylor. Fue después de la eliminación ante Países Bajos, el 5 de julio de 2014. (Foto: Getty)

La última vez que Navas defendió el arco de Costa Rica fue el 18 de noviembre, en el amargo empate con Honduras que dejó a los dos gigantes del istmo afuera de la Copa del Mundo. Batista confirmó que llegado el momento se sentará a platicar con él, pero que esa charla no está entre sus prioridades inmediatas.

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“La actualidad de Keylor es muy buena, pero no me quedo en el presente. Tengo que pensar en el 2030. De acá al 2030 son cuatro años”, esgrimió el técnico argentino, quien ve en Patrick Sequeira al arquero de su proceso. “Ojalá pueda ser una ayuda desde su experiencia, por todo lo que él transmite”, añadió.

En la misma línea se mostró el director de selecciones nacionales de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Ronald González, quien dejó en claro que el regreso de Keylor Navas y otro de los referentes, Francisco Calvo, está en manos del “Bocha”.

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En síntesis

Jorge Luis Pinto, histórico ex DT de Costa Rica, sorprendió al respaldar el regreso de Keylor Navas a La Sele, dejando de lado los fuertes roces del pasado.

a La Sele, dejando de lado los fuertes roces del pasado. El estratega colombiano aseguró que el guardameta de 39 años mantiene un gran nivel en Pumas y que su edad no es un factor determinante para negarle las puertas.

para negarle las puertas. Fernando Batista, por su parte, manifestó que charlará con Navas, pero que su prioridad es consolidar un proceso con jóvenes hacia el Mundial 2030.