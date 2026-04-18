Desde Inglaterra llegan noticias que impactan a Dereck Moncada y su futuro en la Premier League

La rápida irrupción de Dereck Moncada en el fútbol de Colombia lo colocó como una de las jóvenes promesas que tiene perfil para convertirse en una estrella mundial si mantiene su nivel por los próximos años.

Las características de Moncada han provocado que diversos clubes del mundo pongan sus ojos en el catracho, entre ellos equipos de Inglaterra que incluso, lo fueron a observar al amistoso de la Selección de Honduras ante Perú.

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En la lista de clubes aparece el Wolverhampton que este día recibió una de sus peores noticias tras haber caído 3-0 ante el Leeds United en la Premier League, resultado que confirma su descenso a la segunda división de Inglaterra.

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Cabe recordar que Ben Wrigglesworth, director de scouting fue el inglés que se hizo presente para observar a Dereck Moncada, una muestra del interés de los Wolves que ahora deberán remar desde al ascenso para volver a la máxima categoría.

Ben Wrigglesworth junto a Mario Moncada, abuelo de Dereck Moncada. Foto: Facebook Mario Moncada.

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A falta de cinco jornadas para que culmine la Premier League, los Wolves se ubican en la última posición de la tabla con apenas 17 unidades que han logrado en 33 partidos.

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¿Inglaterra el destino ideal para Dereck Moncada?

Cabe señalar que, desde Inter de Bogotá aseguran que Dereck Moncada es un perfil que se adapta perfectamente al mercado británico y entre los destinos aparece el nombre del Wrexham que también lucha por ascender en Inglaterra.

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“Para que un extranjero pueda jugar en Inglaterra, debe cumplir con ciertos requisitos de visado laboral, y su condición de jugador internacional le da puntos adicionales para optar por ello. Personalmente, creo que Dereck tiene el nivel para estar en ese fútbol”, dijo Salvatore Simeone en una entrevista para Fútbol Centroamérica.

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“El Wrexham, por ejemplo, está peleando por el ascenso, y podría ser un club adecuado para él“, añadió.