Presidente de Marathón lanza inesperada amenaza a la Selección de Honduras tras anunciar a Alberth Elis

La llegada de Alberth Elis al Marathón sacudió el mercado de fichajes en Honduras y Daniel Otero ya dejó un fuerte mensaje.

Como es su característica, Daniel Otero no pierde oportunidad para lanzar polémicos mensajes y en esta ocasión fue directo contra la Selección de Honduras en plena presentación del delantero Alberth Elis.

Otero hizo referencia a la ausencia de jugadores del “Monstruo Verde” en las últimas convocatorias de La H que dirige José Francisco Molina y aseguró que con la llegada de Elis eso tendrá que cambiar.

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Las palabras de Otero

“Alberth, te damos la bienvenida a la institución que nació de las entrañas del pueblo, que se mantiene afuera de las estructuras de poder del fútbol hondureño. Pero esto, lo único que hace, Alberth, es darnos más fuerzas”, comenzó diciendo Otero.

Y lanzó: “Ahora quiero ver, ahora quiero ver que no le llamen después de que metas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez goles. Después de todo eso, quiero ver que no te llamen a la selección porque sos miembro del Club Deportivo Marathón”.

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El mandamás del cuadro verdolaga insistió que le pondrán difícil la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) en las futuras convocatorias al tener a “La Pantera” como su máximo referente en el ataque.

“Así que se las vamos a poner difíciles porque estamos seguros de que Alberth, con su jerarquía, con su velocidad, con su carácter, con ese corazón encendido y con esa hambre de triunfo y sed de gloria, estamos seguros, Alberth, de que nos darás muchas, pero muchas alegrías“, sentenció.

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El futuro de Lavallén

La llegada de Elis deja buenas señales a lo interno de Marathón y es que, el jugador fue pedido directamente por el entrenador Pablo Lavallén, quien se espera que acepte la renovación de su contrato.

Entre los pedidos del DT argentino también aparece el nombre de Jonathan Paz, el defensor central ya tendría avanzados los contactos para convertirse en otra de las altas de los sampedranos.