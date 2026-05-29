Erick Puerto suelta una dura verdad sobre su salida de la Selección de Honduras

Erick Puerto no estará en el partido en que Honduras enfrentará a Argentina en un amistoso internacional en USA.

Una mala noticia sacude el entorno de la Selección de Honduras de cara a sus próximos compromisos. El futbolista Erick Puerto no podrá unirse a la delegación catracha debido a que le fue denegada su visa, un imprevisto administrativo que le impide viajar y competir en la exigente gira de amistosos programada por el cuerpo técnico.

La baja es sensible para el equipo, que buscaba ver en acción a nuevos talentos en el plano internacional.

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El momento cumbre de esta serie de partidos será el esperado encuentro frente a la Selección de Argentina, actual campeona del mundo. Este gran partido se llevará a cabo el próximo 6 de junio de 2026, un escenario donde Puerto esperaba mostrar su talento y representar con orgullo los colores cinco estrellas.

A pesar de la enorme ilusión que generaba este juego tanto en el futbolista como en la afición, los trámites migratorios terminaron por truncar sus planes a pocos días del pitazo inicial.

Ante esta difícil situación, el propio jugador decidió romper el silencio y enviar un mensaje transparente y lleno de madurez a través de sus canales oficiales. En el texto, Puerto no solo confirma el problema con su documento de viaje, sino que también aprovecha para agradecer profundamente la confianza de los entrenadores y el cariño de los aficionados hondureños que se habían emocionado con su convocatoria.

“Buenas por este mensaje aclaro el motivo por el cual no estaré presente en la Selección Nacional de Honduras. Ya como algunos saben fue negada mi visa y así no podré estar en los próximos amistosos de la selección, pero de igual forma quería agradecer al cuerpo técnico y staff de la Selección Nacional de Honduras, por haber confiado en mí y por hacerme formar parte de esa linda familia y era una ilusión muy grande por estar en estos amistosos pero, ya Dios sabe por qué pasan las cosas y pues solo queda agradecer y seguir trabajando para en un futuro volver a representar mi país Gracias a todas esas personas que me felicitaron y tenían esa ilusión al igual que yo de estar presentes en estos partidos, los llevo en el corazón”.

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Comunicado de la FFH

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) informa a la opinión pública, medios de comunicación y aficionados que los jugadores Erick Puerto y Alenis Vargas presentan actualmente situaciones administrativas relacionadas con su documentación migratoria que podrían impedir su desplazamiento junto al resto de la delegación nacional para el partido amistoso internacional ante Argentina, programado para el próximo 6 de junio en Estados Unidos.

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En el caso del seleccionado Erick Puerto, el futbolista no cuenta actualmente con la visa requerida para ingresar a territorio estadounidense. La Federación de Fútbol de Honduras ha realizado las gestiones correspondientes y brindado el acompañamiento necesario para facilitar el proceso; sin embargo, hasta la fecha no se obtuvo una resolución favorable que permita su incorporación al viaje.

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Por su parte, el jugador Alenis Vargas completó el proceso correspondiente para la obtención de su visa, pero se encuentra a la espera de la devolución de su pasaporte por parte de las autoridades consulares estadounidenses.

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La FFH mantiene la expectativa de que el documento pueda ser entregado en los próximos días. De concretarse esta gestión en tiempo oportuno, el futbolista se integraría directamente a la concentración de la Selección Nacional en Estados Unidos.

La Federación continúa dando seguimiento cercano a ambos casos y mantiene una comunicación permanente con los jugadores y las instancias correspondientes, con la esperanza de que estas situaciones puedan resolverse favorablemente en el menor tiempo posible.

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Asimismo, la FFH reitera su compromiso de brindar el respaldo necesario a todos los seleccionados nacionales en los procesos administrativos requeridos para representar al país en competencias y compromisos internacionales.

En caso de no concretarse la incorporación de Alenis Vargas antes del viaje, la convocatoria para el encuentro frente a Argentina quedará integrada por 24 futbolistas.

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La Federación de Fútbol de Honduras mantiene la confianza en que estos procesos puedan completarse satisfactoriamente en el corto plazo, permitiendo que ambos futbolistas continúen formando parte de los planes de la Selección Nacional de cara a sus próximos compromisos internacionales. La Federación de Fútbol de Honduras agradece la comprensión de la afición y de los medios de comunicación, y continuará informando oportunamente sobre cualquier novedad relacionada con esta situación.

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En resumen

Al futbolista Erick Puerto le negaron la visa y no podrá viajar con la Selección de Honduras para los próximos partidos amistosos.

Debido a este problema migratorio, el jugador se quedará sin la oportunidad de enfrentar a la campeona del mundo el próximo martes 2 de junio.

A través de un comunicado, Puerto agradeció al cuerpo técnico por la confianza y a la afición por su apoyo, asegurando que seguirá trabajando para volver en el futuro.