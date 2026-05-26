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Con Keyrol Figueroa y destacadas ausencias: la modificada convocatoria de Honduras para enfrentar a Argentina

La Selección de Honduras hizo oficial su convocatoria para enfrentar a Argentina en un partido amistoso en el mes de junio.

José Rodas

Por José Rodas

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Keyol Figueroa está convocado para enfrentar a Argentina.
© GeminiKeyol Figueroa está convocado para enfrentar a Argentina.

El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, anunció oficialmente la lista de los jugadores convocados para el esperado partido amistoso contra Argentina, actual campeona del mundo, que se jugará en junio por la fecha FIFA.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) publicó la lista en sus redes sociales. El equipo viajará pronto a Estados Unidos para prepararse para este gran reto. Entres las destacadas ausencias están Luis López, el arquero de Real España, y Deiby Flores, que no tiene club. El gran llamado es Keyrol Figueroa, que debutará con la camisa Bicolor.

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  • Fecha: Sábado 6 de junio.
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Kyle Field en College Station, Texas. (Un gigante con capacidad para más de 102,000 personas).

Las novedades de los rivales

Por el lado de Argentina, el técnico Lionel Scaloni aún no da su lista oficial para el Mundial de 2026 ni para estos amistosos, pero se espera que lo haga entre el 28 y 30 de mayo.

Una baja confirmada para la albiceleste es su portero estrella, Emiliano “Dibu” Martínez, quien se lesionó jugando con el Aston Villa en la final de la Europa League.

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Lista completa de los convocados de Honduras

Porteros:

  • Alex Güity (Lobos UPNFM)
  • Edrick Menjívar (CD Olimpia)
  • Luis Ortiz (FC Motagua)
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Defensas:

  • Clinton Bennett (CD Olimpia)
  • Cristian Canales (CD Choloma)
  • Christopher Meléndez (CD Motagua)
  • Denil Maldonado (FK Rubin Kazan)
  • Darlin Mencia (Montevideo Wanderers)
  • Giancarlo Sacaza (CD Motagua)
  • Joseph Rosales (Austin FC)
  • Kevin Güiti (CD Olimpia)
  • Luis Vega (FC Motagua)

Mediocampistas:

  • Alejandro Reyes (FC Motagua)
  • David Ruiz (Inter Miami CF)
  • Edwin Rodríguez (CD Olimpia)
  • Jorge Álvarez (CD Olimpia)
  • Kervin Arriaga (Levante UD)
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Delanteros:

  • Alenis Vargas (Manisa FK)
  • Dereck Moncada (FC Lugano)
  • Erick Puerto (Platense FC)
  • Exon Arzú (Real España)
  • Jeffry Miranda (Génesis FC)
  • Jorge Benguché (CD Olimpia)
  • Keyrol Figueroa (Liverpool FC U21)
  • Luis Palma (Lech Poznań)
  • Rigoberto Rivas (Kocaelispor)
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