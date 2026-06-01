El gerente deportivo ya aseguró qué tres jugadores pretende vender en este mercado mientras que Deyver Vega ya se fue pero no en silencio.

Mientras el planeta fútbol comienza a respirar cada vez más el perfume del Mundial 2026, en Costa Rica el Deportivo Saprissa no se detiene y sigue generando noticias minuto a minuto.

El mercado de fichajes se mueve, Fidel Escobar es criticado con su selección de Panamá, Deyver Vega no se fue en silencio y Roberto Artavia revela las penurias económicas que heredó de la anterior gestión, todo mientras Erick Lonnis prepara salidas del equipo de cara al Apertura 2026.

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Las posibles salidas de Saprissa confirmadas por Erick Lonnis

El gerente deportivo del Deportivo Saprissa, Erick Lonnis, reconoció que el club podría concretar la venta de tres figuras importantes en este mercado de fichajes, sumándose así a las cinco bajas que ya registra la institución morada. Entre los principales candidatos a salir se encuentran los panameños Tomás Rodríguez y Fidel Escobar, quienes fueron convocados para disputar la Copa del Mundo 2026. Lonnis confirmó que ya existen ofrecimientos de clubes y agentes internacionales por ambos jugadores, y anticipó que el desempeño de ambos en la justa mundialista será determinante para las negociaciones venideras.

El tercer futbolista con altas probabilidades de marcharse al exterior es el zaguero Gerald Taylor. A pesar de su expulsión en la reciente final del Torneo Clausura 2026 ante el Herediano, el defensor sigue siendo una pieza fundamental para la gerencia deportiva. No obstante, Lonnis admitió que será muy complicado mantenerlo en la plantilla, dado que su representante, Andrés Imperiale, está gestionando activamente opciones fuera del país. Aunque el directivo aseguró que Saprissa hará el máximo esfuerzo por retenerlo, la aparición de múltiples oportunidades en el fútbol internacional complica seriamente su continuidad en Tibás.

Tres morados se alejan de Tibás.

El futuro de Deyver Vega tras su salida del Deportivo Saprissa

Doce días después de confirmarse su desvinculación del Deportivo Saprissa al finalizar el torneo Clausura 2026, el extremo Deyver Vega utilizó sus redes sociales para despedirse oficialmente de la institución morada. En su mensaje, el jugador de 33 años repasó con imágenes sus dos etapas en el club, recordando un ciclo en el que consiguió tres títulos y disputó más de 100 partidos oficiales. Vega expresó su profundo agradecimiento por la confianza y las experiencias vividas, asegurando que cierra este capítulo con mucho orgullo y satisfacción por haber entregado siempre lo mejor de sí mismo.

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De cara a lo que viene, el atacante dejó claro que tiene la mirada puesta en nuevos retos y se encuentra a la espera de concretar su llegada a un nuevo equipo de la Primera División de Costa Rica, ahora que es agente libre y está recuperado de la lesión de rodilla que lo alejó de las canchas. Mientras define su futuro futbolístico antes de que cierre el mercado de fichajes, Vega también se mantiene enfocado en su faceta como emprendedor, administrando junto a su esposa su nuevo complejo deportivo llamado Deyver Vega Pádel Club.

Deyver Vega, enfocado en lo que viene.

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Fidel Escobar y la presión en Panamá tras derrota ante Brasil

La Selección de Panamá sufrió una dura derrota por 6-2 ante Brasil en el mítico estadio Maracaná, un resultado que encendió las alarmas de cara a la Copa del Mundo 2026. Aunque el equipo dirigido por Thomas Christiansen logró competir de buena manera e incluso dominar la posesión durante el primer tiempo, en el complemento se vio abrumado por la enorme jerarquía del cuadro sudamericano. El principal foco de las críticas de la afición recayó en el defensor Fidel Escobar, quien quedó muy expuesto tras sufrir un caño en la jugada que desembocó en penal para el cuarto gol brasileño, lo que reavivó los cuestionamientos por sus recientes errores en la final con el Deportivo Saprissa.

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Ante esta situación, los hinchas panameños han reaccionado con dureza en las redes sociales, presionando al técnico nacional para que excluya al “Comandante” de la lista mundialista por falta de ritmo. Sin embargo, las estadísticas especializadas de plataformas como Sofascore revelan que el rendimiento de Escobar no fue el único deficiente, ya que el resto de los zagueros titulares también obtuvieron calificaciones muy bajas e incluso peores. A pesar del profundo malestar popular, los números indican que el colapso defensivo fue un problema estructural y no exclusivamente un error individual.

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Fidel Escobar divide a la afición panameña.

Roberto Artavia y el complicado finiquito en Saprissa

El presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, reveló recientemente las enormes dificultades financieras y administrativas que debió enfrentar al asumir el control de la institución, apuntando a decisiones desfavorables de la gestión pasada. Uno de los señalamientos más fuertes recayó sobre el área de gestión deportiva manejada por Sergio Gila, acusando que se dejaron contratos excesivamente largos y mal negociados que perjudicaron la estabilidad económica del club. Artavia expuso cómo este modelo operativo dejó al equipo amarrado a acuerdos que han requerido mucho tiempo, disciplina y orden para ser revertidos.

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El caso emblemático para ilustrar este mal manejo fue la salida del extremo argentino Nicolás Delgadillo, quien llegó como gran fichaje en 2025 pero tuvo un paso sin pena ni gloria (con solo 3 goles en 30 partidos). Como su contrato estaba firmado hasta 2027, el Saprissa no pudo liquidarlo en un solo pago y tuvo que comprometerse a una rescisión en cuotas mensuales para no desestabilizar por completo las finanzas moradas. Finalmente, la directiva logró abonar la última de estas cuotas en mayo de 2026, liberándose de una carga financiera de varios meses mientras el jugador actualmente milita en la liga peruana.

Un acuerdo que despierta polémica en Saprissa.