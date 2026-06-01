Ugalde aprovechó el final del partido entre Costa Rica y Colombia en Bogotá para analizar lo que deben hacer los jugadores.

La Selección de Costa Rica cayó derrotada este lunes en el primer amistoso de la fecha FIFA de junio. Los Ticos perdieron por 3-1 contra su par de Colombia, que se despedía ante su gente antes de viajar a Norteamérica para disputar el Mundial 2026.

La Tricolor tuvo un partido más que aceptable y eso se percibió en los comentarios de los aficionados tras la derrota. Después de todo lo que sucedió en la semana con los apartados por Bocha Batista, La Sele pudo olvidarse de la gran polémica.

Sin embargo, Manfred Ugalde no dudó en mandar un contundente mensaje a sus compañeros una vez finalizado el juego en Bogotá. El delantero del Spartak de Moscú marcó una postura acerca de una posible vuelta de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal.

ver también La Costa Rica del Bocha Batista perdió con Colombia: goles y resumen del amistoso previo al Mundial 2026

Manfred Ugalde pide cerrar el grupo de La Sele

“Teníamos la mentalidad de venir a ganar, a lavarnos la cara de todas las cosas que están pasando. Tenemos que seguir mejorando, cerrar el grupo, unirnos porque tenemos talento. Hoy se demostró que con un bloque bajo podemos hacer un buen partido. Queda mucho camino, tenemos que luchar y darle una alegría a la gente, todos lo necesitamos“, declaró en diálogo con Teletica.

El 9 de La Sele dejó en claro que el seleccionado debe cerrar el grupo para evitar más problemas en el futuro. En este contexto de renovación para luchar por la clasificación al Mundial 2030, el ex Saprissa encabeza la bandera para convertirse en uno de los nuevos referentes.

Días atrás, Patrick Sequeira también fue tajante sobre la decisión que tomó el Bocha Batista. El portero respaldó con totalidad que haya separado a los tres futbolistas involucrados en el escándalo que terminó con el carro de Bran baleado.

Publicidad

Publicidad

En resumen