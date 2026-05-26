Con Keyrol y Dereck en el ataque: el posible 11 titular de la Selección de Honduras para enfrentar a Argentina

José Francisco Molina hizo oficial la lista de los 26 futbolistas con los que Honduras hará frente a Argentina y un segundo amistoso que aún no ha sido confirmado.

La Selección de Honduras encarará el próximo 6 de junio un nuevo amistoso ante Argentina, juego que se llevará a cabo en el Kyle Field de Texas en Estados Unidos, previo al inicio de un nuevo Mundial que encarará la actual campeona del Mundo.

Para ese encuentro, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) publicó en sus cuentas de redes sociales el listado de jugadores que estarán disponibles para ese encuentro y un segundo amistoso aún por confirmar.

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En la lista aparecen sorpresivos nombres como los de Cristian Canales de Choloma, Jeffry Miranda de Génesis y por supuesto la convocatoria de Keyrol Figueroa, tras decidir representar a Honduras y no a Estados Unidos a nivel absoluto.

El itinerario de La H indica el próximo lunes 1 de junio tomarán un vuelo con destino a Texas y será allí donde realizarán la concentración para preparar el nuevo fogueo.

La sorpresiva convocatoria de Molina deja algunas señales del posible 11 que podría utilizar en el encuentro ante los dirigidos por Lionel Scaloni que buscarán dejar una buena impresión previo al Mundial.

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Este será el segundo duelo de Molina como estratega de Honduras tras el empate que obtuvo en su debut ante Perú en el juego disputado en marzo pasado. En aquella ocasión fueron cinco los futbolistas que debutaron con la selección mayor.

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El posible 11 de Honduras vs. Argentina

Portero: Edrick Menjívar

Defensas: Kevin Güity, Denil Maldonado, Giancarlo Sacaza y Joseph Rosales

Mediocampo: Jorge Álvarez, Kervin Arriaga y Edwin Rodríguez

Delanteros: Luis Palma, Keyrol Figueroa y Dereck Moncada