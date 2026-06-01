Revelan la fortuna que Alajuelense tendría que pagarle a Alejandro Bran para romper su contrato

La directiva de Alajuelense busca desesperadamente la salida de Alejandro Bran, pero rescindir su contrato representaría un golpe económico letal.

Liga Deportiva Alajuelense necesita sacarse de encima a Alejandro Bran. Tras anunciar la separación inmediata del mediocampista por el incidente de indisciplina nocturna que también lo dejó desafectado de la Selección de Costa Rica, la directiva rojinegra tiene como prioridad definir las condiciones de su salida.

El gran problema es que Bran tiene contrato vigente con la institución hasta finales de 2027, por lo que una rescisión unilateral significaría un costo muy elevado para las arcas manudas.

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¿Cuánto debería pagar Alajuelense para finiquitar a Alejandro Bran?

Este lunes, el periodista Kevin Jiménez ratificó lo que ya había adelantado su colega Josué Quesada en la víspera: el precio por romper el contrato de Alejandro Bran es, en términos del fútbol costarricense, prácticamente impagable.

Con aproximadamente 18 meses de contrato aún por cumplir, la Liga debería cancelarle la suma total de ese salario restante. Según reportó Jiménez, esta cifra podría ascender hasta los ¡270 mil dólares!.

Si pasamos este monto a colones (calculando a un tipo de cambio aproximado actual de ₡453 a ₡455 por dólar), estamos hablando de un desembolso que rondaría entre los ₡122,3 millones y ₡122,9 millones.

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Para poner esta enorme suma en contexto, el valor total de mercado del volante en el portal especializado Transfermarkt es de casi 350 mil dólares. Es decir, Alajuelense tendría que pagarle casi el valor íntegro de su propia ficha solo para que se vaya a su casa.

La solución de Alajuelense

Con la opción del despido directo congelada por su altísimo costo y con Bran negándose rotundamente a irse a préstamo a otro equipo dentro de Costa Rica, la directiva busca una vía intermedia: una cesión al exterior.

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La Liga le dará luz verde a cualquier oferta internacional que se presente para sacarlo del país. Pero mientras no aparezca un destino concreto, el caso sigue abierto.

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Además, este pacto sigue dejando a Alajuelense en una posición sumamente incómoda: con el mercado sabiendo de su reciente historial de indisciplina, en caso de no conseguir una opción atractiva en el exterior, ¿qué pasará con el jugador?

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En síntesis