Erick Lonnis advirtió que a las cinco salidas ya confirmadas en Saprissa podrían sumarse los traspasos de tres figuras importantes.

El Deportivo Saprissa ya acumula cinco bajas en este mercado de fichajes: Deyver Vega, Ricardo Blanco y Marvin Loría se desvincularon del primer equipo tras finalizar sus contratos, mientras que Kenneth González y Rachid Chirino salieron cedidos a Municipal Pérez Zeledón e Inter San Carlos, respectivamente.

Pero en el área de la gerencia deportiva morada, Erick Lonnis es consciente de que seguramente deberá lidiar con más bajas antes del comienzo de la próxima temporada, aunque en estos casos podría tratarse de negociaciones sumamente provechosas para las arcas del club.

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Las 3 ventas que podría cerrar Saprissa

Tomás Rodríguez y Fidel Escobar

Los panameños fueron incluidos en la convocatoria de Thomas Christiansen para disputar la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Esto ya le asegura al conjunto morado un provechoso ingreso por parte de la FIFA, pero además la inmejorable vitrina de la justa mundialista podría sentenciar las salidas del delantero y el experimentado zaguero. El propio Lonnis confirmó que tanto Fidel como Tomás están en el radar de equipos del exterior, y retenerlos no será tarea sencilla.

“Ya hemos tenido ofrecimientos de clubes y agentes de diferentes partes del mundo. Posiblemente, dependiendo del desempeño que vayan teniendo en el Mundial, vamos a tener que enfrentar algunas negociaciones por Tomás Rodríguez y por Fidel Escobar“, aseguró Lonnis.

Fidel Escobar y Tomás Rodríguez irán a la Copa del Mundo con Panamá (X).

Para el “Comandante”, marcharse significaría cerrar un ciclo en el que levantó cinco títulos de campeonato nacional. En el caso de Rodríguez, su paso por Tibás podría ser fugaz: llegó a principios de 2026 y cerró el semestre anotando 7 goles en 25 partidos.

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Gerald Taylor

Aunque quedó manchado por su injustificable expulsión en la final del Torneo Clausura 2026 ante Herediano, Gerald Taylor sigue siendo uno de los baluartes de la planilla tibaseña a ojos de Erick Lonnis. El directivo confirmó en conferencia de prensa lo difícil que será que continúe en el equipo, sobre todo considerando que su representante, Andrés Imperiale, ya avisó que le está buscando una salida en el exterior.

“Vamos a tener ofertas por Gerald. Es difícil cuando se le presentan varias oportunidades para que un jugador vaya afuera, es difícil retenerlo, pero vamos a hacer todo lo posible por retener a Gerald“, confesó el ex portero sobre la situación del zaguero.

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Gerald Taylor tiene contrato hasta diciembre de 2026 (Saprissa).

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“Es uno de los centrales más rápidos que hay en el país y necesitamos eso no solamente en el fútbol nacional, sino a nivel de Selección. Entonces retener a Gerald, obviamente hay cosas que él tiene que mejorar, pero es primordial para el Saprissa y la Selección. Muy rápido, muy potente, mucha personalidad“, cerró Lonnis.

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En síntesis