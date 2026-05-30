José Mario Pinto ya negocia su inesperado fichaje con este grande de Costa Rica

José Mario Pinto no ha renovado con Olimpia y ahoa adelanta que el Sport Cartaginés quiere ficharlo para el Apertura 2026.

El mercado de fichajes se está moviendo con fuerza en Centroamérica. Uno de los nombres que más está sonando en las últimas horas es el del habilidoso extremo hondureño, José Mario Pinto, quien se ha convertido en el gran deseo del Club Sport Cartaginés de Costa Rica.

El equipo costarricense busca reforzar su ataque y tiene a Pinto como uno de sus principales objetivos. De hecho, se sabe que ya existen pláticas iniciadas para intentar cerrar su contratación lo antes posible. Sin embargo, la tarea no será nada fácil para los ticos.

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Olimpia quiere renovarlo

Ante los fuertes rumores que colocan al atacante fuera de Honduras, el presidente del Olimpia, Rafael Villeda, salió al paso para aclarar la situación del club y poner orden sobre el futuro del futbolista.

En una charla exclusiva con Deportes TVC, el mandatario del “Viejo León” confesó que la prioridad absoluta de la directiva es amarrar la continuidad de Pinto, a pesar de que el entorno del jugador tiene la mente puesta en el extranjero.

Álvaro de la Rocha adelanta que Pinto puede ir al Cartaginés.

“Estamos esperando la posibilidad de analizar varias opciones en cuanto a casos de algunos jugadores que sí se venció el contrato, pero que todavía hay interés del equipo, como es el caso de José Mario Pinto, con quien hemos estado conversando sobre la posibilidad de una renovación”, explicó Villeda con mucha claridad.

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Retener a una de las figuras del torneo local no será un camino sencillo para el Olimpia. Aunque la directiva blanca insiste en renovarlo, al entorno de José Mario Pinto no solo le ha llegado el interés de Costa Rica, sino tambiénpropuestas sumamente interesantes desde el fútbol de Sudamérica.

Para nadie es un secreto que el deseo del extremo izquierdo por convertirse en legionario viene de atrás. El pasado mes de enero, Pinto estuvo a nada de salir del país tras recibir una oferta formal para jugar en el extranjero, un sueño que se mantiene vivo y que hoy vuelve a poner a temblar a la afición merengue.

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Las cartas están sobre la mesa: Cartaginés presiona, Sudamérica tienta, pero Olimpia dará la pelea para mantener a su estrella en casa. ¿Dónde jugará José Mario Pinto el próximo torneo? Las próximas semanas serán claves.

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En resumen

El Cartaginés tiene como gran objetivo el fichaje de José Mario Pinto y ya inició pláticas para contratarlo.

El presidente del club, Rafael Villeda, confirmó que el contrato de Pinto venció, pero la prioridad absoluta es lograr su renovación.

El panorama es complicado para Olimpia, ya que el jugador también maneja propuestas tentadoras de Sudamérica y mantiene su firme deseo de jugar en el extranjero.