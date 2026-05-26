José Francisco Molina ante un revés inesperado tras dar a conocer la convocatoria del Honduras vs. Argentina

El DT de Honduras fue comunicado de un inesperado contratiempo que podría trastocar sus planes en la lista de 26 convocados.

El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina podría presentar una modificación en la lista de 26 convocados para el juego amistoso que sostendrá el proximo 6 de junio ante Argentina en Texas.

El cambio en la convocatoria podría darse por la situación de Erick Puerto, quien se presentó ante la embajada de Estados Unidos a solicitar la Visa; sin embargo, la misma no fue aprobada.

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Pese a que la situación ya era del conocimiento de Molina, el DT español determinó sostener a “Yio” Puerto entre los convocados, ya que lo considera un jugador con gran proyección a futuro.

Ante el inesperado contratiempo, diario Diez detalló que la direciva de Platense en conjunto con la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) están trabajando en la gestión para que el futbolista se presente nuevamente ante la embajada estadounidense.

Erick Puerto podría perderse el juego ante Argentina. Foto: El Heraldo.

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El trámite se está realizando con corto margen de tiempo ya que, la Selección de Honduras se concentrará completa el próximo domingo para salir con destino a Texas el lunes 1 de junio.

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La FFH confirmó su itinerario y precisaron que de miércoles a viernes se realizarán entrenamientos voluntarios en la sede de Motagua.