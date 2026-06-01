16:20hs Así ve el panorama Ronald González, director de selecciones nacionales

"Fernando ha trabajado muy bien en estas últimas semanas. Ha hecho cambios algunos cambios porque no ha tenido a todo el equipo, pero los muchachos saben. Estamos en un contexto a analizar: partido despedida de Colombia, visitantes, con todo este montón de gente linda. Es todo adverso. Tenemos que ser un equipo precavido, hermético, pragmáticos, muy ordenados para poder competir y que nuestros jugadores puedan demostrar sus cualidades".

"Tenemos muy buenas bandas, los extremos son buenos, tenemos a Manfred, un mediocampo sólido con Aarón y Galo, Andrey en esa función de enganche, dos centrales de buen pie, un buen portero... Podemos ir creciendo poco a poco, pero tenemos que tener paciencia".

"Nosotros no estamos preparándonos para ganarle a Colombia esta noche ni a Inglaterra, estamos preparándonos para el Mundial 2030".