La Selección de Costa Rica iniciará su actividad en la fecha FIFA de junio enfrentando a Colombia. Uno de los rivales más pesados del continente, que participará en el Mundial 2026 y buscará regalarle un triunfo a su afición en el último amistoso que jugará en el país antes de volar a territorio norteamericano.
Sin embargo, el elenco dirigido por Fernando Batista buscará amargarle la fiesta en el estadio El Campín de Bogotá con una nómina integrada por 23 futbolistas jóvenes, entre los que no se encuentra el legendario portero Keylor Navas y tres elementos desafectados por indisciplina: Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal.
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Lo que sí está claro es que para Colombia este fogueo será importante. A Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico les servirá como ensayo antes de medirse contra Uzbekistán, RD Congo y Portugal en el Grupo K de la cita máxima, buscando afinar los últimos detalles y recuperar tanto la confianza como una buena versión de algunos de los 26 jugadores elegidos por el DT argentino.