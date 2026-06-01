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Colombia 0-0 Costa Rica EN VIVO: empezó el partido – minuto a minuto del amistoso de La Sele del Bocha Batista previo al Mundial 2026

Siga por acá el minuto a minuto del amistoso de Colombia vs. Costa Rica que albergará el estadio El Campín de Bogotá previo al Mundial 2026.

Colombia tiene el dominio de la pelota

La Sele tuvo un córner a favor en el arranque, pero en el que no generó peligro. Le cuesta hilvanar pases. Está jugando con orden y pierna fuerte.

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¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Costa Rica mueve primero. Se vienen 90 minutos vibrantes en Bogotá.

Ya sonaron los himnos en El Campín

Falta cada vez menos para el arranque del partido, que pone a flor de piel el clima mundialista para los sudamericanos.

¿Quién será el árbitro del partido?

  • Árbitro principal: Guillermo Guerrero (Ecuador).
  • Asistente 1: Christian Lescano (Ecuador).
  • Asistente 2: Ricardo Baren (Ecuador).
  • Cuarto árbitro: Anthony Díaz (Ecuador).

¿Dónde ver EN VIVO el amistoso en Costa Rica y Colombia?

  • Costa Rica: Repretel (Canal 6), Teletica (Canal 7) y TDMAX.
  • Colombia: RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play y Caracol HD2.
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La Sele también está en la cancha

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Colombia saltó al terreno de juego

Inició el calentamiento formal y El Campín de Bogota, teñido por completo de amarilla, delira de algarabía.

Así ve el panorama Ronald González, director de selecciones nacionales

"Fernando ha trabajado muy bien en estas últimas semanas. Ha hecho cambios algunos cambios porque no ha tenido a todo el equipo, pero los muchachos saben. Estamos en un contexto a analizar: partido despedida de Colombia, visitantes, con todo este montón de gente linda. Es todo adverso. Tenemos que ser un equipo precavido, hermético, pragmáticos, muy ordenados para poder competir y que nuestros jugadores puedan demostrar sus cualidades".

"Tenemos muy buenas bandas, los extremos son buenos, tenemos a Manfred, un mediocampo sólido con Aarón y Galo, Andrey en esa función de enganche, dos centrales de buen pie, un buen portero... Podemos ir creciendo poco a poco, pero tenemos que tener paciencia".

"Nosotros no estamos preparándonos para ganarle a Colombia esta noche ni a Inglaterra, estamos preparándonos para el Mundial 2030".

COLOMBIA VA CON LUIS DÍAZ DE ENTRADA

La formación de Nestor Lorenzo para enfrentar a Costa Rica.

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE COSTA RICA!

Estos son los once elegidos por Fernando Batista.

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Colombia tiene una baja por lesión

El delantero Jhon Córdoba se perderá el juego contra La Sele por una sobrecarga muscular, según informó el periodista Pipe Sierra.

Colombia llegó a El Campín

Se vive un clima eufórica en los alrededores y dentro del reducto. La afición colombiana se despide de su selección.

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Los Cafeteros están arriba en el historial

En total, Costa Rica y Colombia se enfrentaron 14 veces a lo largo de la historia, con un balance de 11 triunfos para los sudamericanos y 3 para los ticos.

El cruce más reciente se dio en la Copa América 2024, donde los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron 3-0 a la escuadra de Gustavo Alfaro con goles de Luis Díaz, Dávinson Sánchez y Jhon Córdoba en fase de grupos.

Habló el Bocha Batista en la previa

"Estamos construyendo algo a futuro. Más allá de que siempre competir es bueno, es una etapa de construcción, pensando en todo lo que va a venir en las eliminatorias siguientes, y con un grupo nuevo, joven, y la expectativa de hacer un buen partido".

"Son situaciones diferentes: Colombia está pendiente de jugar dentro de poco un Mundial, nosotros de ver jugadores, de construcción de idea. Las diferencias son grandes, pero muy emocionado con este nuevo comienzo".

¿A qué hora juega La Sele contra Colombia?

El pitazo inicial está programado para las 5:00 p.m. de Costa Rica y el resto de Centroamérica (6:00 de Panamá).

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¡Bienvenido al minuto a minuto de Colombia vs. Costa Rica!

En FCA cubriremos la previa y las principales incidencias de este partido amistoso que promete emociones. Y se da en un contexto muy especial: a falta de exactamente 9 días para el inicio de la Copa del Mundo.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Todos los detalles EN VIVO del partido entre Colombia y Costa Rica.
© EFE y FedefútbolTodos los detalles EN VIVO del partido entre Colombia y Costa Rica.

La Selección de Costa Rica iniciará su actividad en la fecha FIFA de junio enfrentando a Colombia. Uno de los rivales más pesados del continente, que participará en el Mundial 2026 y buscará regalarle un triunfo a su afición en el último amistoso que jugará en el país antes de volar a territorio norteamericano.

Sin embargo, el elenco dirigido por Fernando Batista buscará amargarle la fiesta en el estadio El Campín de Bogotá con una nómina integrada por 23 futbolistas jóvenes, entre los que no se encuentra el legendario portero Keylor Navas y tres elementos desafectados por indisciplina: Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal.

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Lo que sí está claro es que para Colombia este fogueo será importante. A Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico les servirá como ensayo antes de medirse contra Uzbekistán, RD Congo y Portugal en el Grupo K de la cita máxima, buscando afinar los últimos detalles y recuperar tanto la confianza como una buena versión de algunos de los 26 jugadores elegidos por el DT argentino.

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