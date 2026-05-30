Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Panamá impactada con Kevin Galván y Ángel Caicedo: jugaría en estos grandes de Honduras

El mercado en Honduras está muy agitado y desde Panamá podrían llegar dos refuerzos para el Apertura 2026 de la Liga Nacional.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Kevin Galván y Ángel Caicedo están en el radar de Honduras.
Kevin Galván y Ángel Caicedo están en el radar de Honduras.

El mercado de pases en el fútbol de Honduras se está moviendo con fuerza, y todo apunta a que dos futbolistas panameños llegarían al país en los próximos días para reforzar a dos de los clubes más grandes de la Liga Nacional.

Las directivas de los equipos están trabajando a contrarreloj, por lo que esta semana será completamente clave para cerrar las negociaciones y sellar los contratos.

José Mario Pinto ya negocia su inesperado fichaje con este grande de Costa Rica

ver también

José Mario Pinto ya negocia su inesperado fichaje con este grande de Costa Rica

El primero en sumarse a la lista de posibles fichajes es Kevin Galván, quien está en la mira del Olimpia. La directiva del León ya sostuvo los primeros contactos para abordar la contratación de este lateral izquierdo de 30 años, que actualmente milita en el San Francisco de Panamá. Los próximos días serán decisivos para definir si la operación se concreta con éxito y el defensor se viste de blanco.

Tweet placeholder

Por otra parte, el Marathón no se queda atrás y tiene conversaciones muy avanzadas con Ángel Caicedo. El mediocentro ofensivo panameño, de 26 años, espera afinar los últimos detalles para unirse al cuadro verdolaga.

Caicedo llegará como agente libre tras su paso por el Independiente de Panamá y cuenta con una valiosa experiencia en la Copa Centroamericana.

Publicidad
¿De Alemania al nido? El bombazo europeo de 19 años que busca Motagua para reinar en Centroamérica

ver también

¿De Alemania al nido? El bombazo europeo de 19 años que busca Motagua para reinar en Centroamérica

Un punto a su favor es que su llegada cuenta con el total respaldo del arquero César Samudio, una de las figuras del equipo sampedrano. Estas informaciones las ha dado a conocer el periodista Álvaro de la Rocha.

Tweet placeholder
Publicidad

En resumen

  • Kevin Galván y Ángel Caicedo están muy cerca de convertirse en los nuevos fichajes de la Liga Nacional.
  • El club albo ya inició los primeros contactos para contratar al lateral izquierdo de 30 años, procedente del San Francisco de Panamá.
  • El equipo verdolaga tiene pláticas muy adelantadas con el mediocentro ofensivo de 26 años, quien llega libre y respaldado por César Samudio.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Se va con el enemigo? El gigante de Honduras que quiere a Kenny Bodden y Marathón responde
Honduras

¿Se va con el enemigo? El gigante de Honduras que quiere a Kenny Bodden y Marathón responde

Confirman que Pablo Lavallén no sigue en Marathón y el club ya tiene al sustituto: “sería una bomba”
Honduras

Confirman que Pablo Lavallén no sigue en Marathón y el club ya tiene al sustituto: “sería una bomba”

Olimpia, Motagua y Marathón ya conocen sus rivales en la Copa Centroamericana
Honduras

Olimpia, Motagua y Marathón ya conocen sus rivales en la Copa Centroamericana

No es Olancho FC: el inesperado club que ficharía a Jerry Bengtson tras su baja de Olimpia
Honduras

No es Olancho FC: el inesperado club que ficharía a Jerry Bengtson tras su baja de Olimpia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo