Panamá impactada con Kevin Galván y Ángel Caicedo: jugaría en estos grandes de Honduras

El mercado en Honduras está muy agitado y desde Panamá podrían llegar dos refuerzos para el Apertura 2026 de la Liga Nacional.

El mercado de pases en el fútbol de Honduras se está moviendo con fuerza, y todo apunta a que dos futbolistas panameños llegarían al país en los próximos días para reforzar a dos de los clubes más grandes de la Liga Nacional.

Las directivas de los equipos están trabajando a contrarreloj, por lo que esta semana será completamente clave para cerrar las negociaciones y sellar los contratos.

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El primero en sumarse a la lista de posibles fichajes es Kevin Galván, quien está en la mira del Olimpia. La directiva del León ya sostuvo los primeros contactos para abordar la contratación de este lateral izquierdo de 30 años, que actualmente milita en el San Francisco de Panamá. Los próximos días serán decisivos para definir si la operación se concreta con éxito y el defensor se viste de blanco.

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Por otra parte, el Marathón no se queda atrás y tiene conversaciones muy avanzadas con Ángel Caicedo. El mediocentro ofensivo panameño, de 26 años, espera afinar los últimos detalles para unirse al cuadro verdolaga.

Caicedo llegará como agente libre tras su paso por el Independiente de Panamá y cuenta con una valiosa experiencia en la Copa Centroamericana.

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Un punto a su favor es que su llegada cuenta con el total respaldo del arquero César Samudio, una de las figuras del equipo sampedrano. Estas informaciones las ha dado a conocer el periodista Álvaro de la Rocha.

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En resumen

Kevin Galván y Ángel Caicedo están muy cerca de convertirse en los nuevos fichajes de la Liga Nacional.

El club albo ya inició los primeros contactos para contratar al lateral izquierdo de 30 años, procedente del San Francisco de Panamá.

El equipo verdolaga tiene pláticas muy adelantadas con el mediocentro ofensivo de 26 años, quien llega libre y respaldado por César Samudio.