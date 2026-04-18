Keyrol Figueroa ilusiona a Honduras con lo que hizo en Liverpool un día después de la reunión clave con Francis Hernández

Para nadie es desconocido que Keyrol Figueroa es un delantero que necesita la Selección de Honduras de cara al futuro inmediato del fútbol catracho. El jugador de 19 años sigue demostrando su calidad con las inferiores del Liverpool en Inglaterra.

Informes del periodista Álvaro de la Rocha revelaron que Keyrol Figueroa junto a sus padres, Maynor Figueroa y Sandra Norales, sostuvieron una reunión con Francis Hernández la noche del viernes 17 de abril.

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Un día después, es decir este sábado 18 de abril, el jugador volvió a los terrenos de juego tras dos meses de lesión y lo hizo marcando un doblete en un amistoso ante la i2i Fotball Academy.

El duelo terminó con triunfo 6-0 para los “Reds”, con Figueroa participando los últimos 45 minutos del encuentro y tan solo cinco minutos después de haber hecho su ingreso, logró anotar su primer tanto.

El doblete de Figueroa llegó al minuto 82 del encuentro para sellar el triunfo que confirma el jugador de primer nivel que es el delantero.

“Keyro Figueroa finalmente está de vuelta de su lesión a tiempo para el playoff de la Sub-21 contra el Crystal Palace ¡Qué regreso tan impresionante, ya que marcó dos goles en su vuelta en un amistoso contra la i2i Academy”, escribió la cuenta LFCcharter que da seguimiento a la academia del club inglés.

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El futuro de Keyrol

Mientras tanto, los siguientes meses serán de brutal importancia en el futuro de Keyrol: a nivel de clubes su contrato vence en junio de 2026 y su renovación sigue en el aire.

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A nivel de selecciones, la joyita podría dar el volantazo y jugador para Honduras o en definitiva quedarse jugando para la selección de Estados Unidos con la que ya ha vestido la camisa en las inferiores.