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Bocha Batista no se olvida de la dura falta de Jeyland Mitchell y le deja una advertencia: “Vamos a…”

Mitchell cometió una infracción contra un rival que pudo costarle la expulsión en el segundo tiempo.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El entrenador no dejó pasar el error del defensa.
© Getty ImagesEl entrenador no dejó pasar el error del defensa.

La Selección de Costa Rica cayó derrotada por 3-1 en el amistoso contra Colombia en Bogotá. Los dirigidos por el Bocha Batista sufrieron los goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez, mientras que Andrey Soto anotó el descuento para el 2-1 parcial.

Cerca de los 10 minutos de la segunda etapa, se dio una situación en el área de La Sele que pudo derivar en una tarjeta roja para Jeyland Mitchell. El defensor central le dio un fuerte cabezazo a Santiago Arias y estuvo al borde de ser expulsado, pero el árbitro lo terminó perdonando.

En conferencia de prensa, el entrenador de la Selección de Costa Rica fue consultado acerca de esta falta y le marcó la cancha a Mitchell para que pueda permanecer entre los convocados. Si vuelve a cometer un error similar, el zaguero podría perder consideración.

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Jeyland es joven y debemos trabajar ese aspecto, porque un error de esos puede dejarnos con diez jugadores. Hay que ver la adrenalina. Nosotros vamos a ayudarlo para que estas cosas no sucedan, lo necesitamos dentro del campo“, avisó Batista tras la fuerte infracción del ex Alajuelense.

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Batista no fue el único que alertó a Mitchell por el cabezazo que le propinó al defensor colombiano. De inmediato, varios compañeros intentaron calmarlo para que no pierda la cabeza y el equipo se quede con un jugador menos tras el esfuerzo que estaban haciendo.

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Patrick Sequeira y Manfred Ugalde fueron los dos que más retaron a Mitchell por esta acción. Estas decisiones de dichos jugadores, tanto del delantero como del portero, dejan entrever quiénes serían los referentes en este nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

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En resumen

  • La selección de Costa Rica perdió 3-1 contra Colombia en un amistoso disputado en Bogotá.
  • El zaguero Jeyland Mitchell cometió una falta por cabezazo contra el colombiano Santiago Arias.
  • El técnico Fernando Batista advirtió que trabajarán con Mitchell para evitar futuras expulsiones.

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