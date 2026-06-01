En uno de sus últimos ensayos antes de la cita mundialista, Colombia recibe a una Costa Rica envuelta en polémicas.

Antes de emprender el viaje definitivo hacia el Mundial 2026, la Selección de Colombia afrontará una de sus últimas pruebas frente a Costa Rica este lunes 1 de junio en el Estadio Nemesio Camacho “El Campín” de Bogotá.

Desde las 5:00 pm (horario tico), el equipo dirigido por Fernando “Bocha” Batista intentará reponerse del durísimo golpe sufrido en el último amistoso que disputó, aquel vergonzoso 0-5 ante Irán a finales de marzo.

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Posible alineación de Colombia

El técnico Néstor Lorenzo pondrá toda la carne en el asador para despedirse de su afición. Apostaría por Camilo Vargas, portero del Atlas en la Liga MX, bajo los tres palos. Adelante de él, se perfilaría una línea de cuatro defensas: los zagueros Davinson Sánchez (Galatasaray) y Jhon Lucumí (Bologna), escoltados por los laterales Daniel Muñoz (Crystal Palace) y Johan Mujica (Mallorca).

La probable formación de Colombia (Facebook / Estefan Monge).

En el mediocampo, Jefferson Lerma (Crystal Palace) aparecería como el hombre de contención, mientras que Richard Ríos (Benfica) jugaría a su lado, un poco más suelto. Sobre ambos flotaría el capitán James Rodríguez (Minnesota United), con libertad absoluta de movimiento para orquestar los ataques. El tridente de arriba, si es el habitual, será temible: Jhon Arias (Palmeiras), Luis Suárez (Sporting de Lisboa) y Luis Díaz (Bayern Munich).

Posible alineación de Costa Rica

Hay varias incógnitas del lado Tricolor. Por un lado, la estrepitosa caída en el último amistoso abre la puerta a que Fernando Batista decida dar un volantazo a su formación; por otro, el episodio de indisciplina que les costó su lugar en la convocatoria a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal seguramente repercutirá en el XI inicial. Aun así, estos son los jugadores que se perfilan con oportunidades de saltar al campo desde el inicio:

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Portería: Patrick Sequeira (Casa Pia) es una apuesta casi asegurada ante la ausencia de Keylor Navas, que no fue convocado por decisión técnica.

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Defensa: El “Bocha” suele utilizar cuatro defensores. Los zagueros con mayor roce en su convocatoria son Aarón Salazar (Alajuelense) y Jeyland Mitchell (Sturm Graz), por lo que se espera que conformen la dupla central (aunque Mitchell también podría aparecer como lateral derecho para que Fernán Faerron se meta en el XI). Los laterales serían John Paul Ruiz (Alajuelense) o Darril Araya (Herediano) por la banda izquierda, y Haxzel Quirós (Herediano) por el otro carril.

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Mediocampo: Orlando Galo (Riga) sería el contención designado para darle equilibrio al equipo, mientras que a su lado podría aparecer Luis Flores (Cartaginés) o Sebastián Padilla (Liberia).

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Ataque: Por los costados, Josimar Alcócer (Westerlo) tiene todos los números para jugar sobre la izquierda, mientras que Carlos Mora, flamante campeón de Rumania con la U. Craiova, haría lo propio por el carril derecho. Como enganche podría jugar Álvaro Zamora (Académico Viseu) o Cristopher Núñez (Cartaginés).

Delantera: Como única referencia ofensiva quedaría el goleador del equipo, Manfred Ugalde (Spartak de Moscú).

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En síntesis