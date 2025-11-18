Es tendencia:
Dos cambios de golpe y una duda: este es el 11 que prepara Reinaldo Rueda para echar a Costa Rica del Mundial 2026

Reinaldo Rueda busca cerrar de la mejor forma la Eliminatoria de Concacaf y echar a Costa Rica del Mundial 2026.

La selección de Honduras prepara un 11 para conseguir la clasificación.
Llegó la hora cero camino al Mundial 2026. Este martes se definen a los clasificados de forma directa y también qué selecciones irán al repechaje.

Costa Rica y Honduras son uno de los que definen un boleto. Ambos necesitan de una victoria para soñar y buscarán desde su 11 inicial dar un golpe de autoridad.

Dos cambios y una duda en Honduras

En Fútbol Centroamérica nos hemos dado a la tarea de preguntar cómo sería el 11 de la Bicolor para el partido en el estadio San José este martes 18 de noviembre.

Lo que se ha podido saber el que Reinaldo Rueda prepara tres cambios, aunque uno de ellos no está confirmado al 100, los otros dos sí.

Lo primero es que regresa Marcelo Santos, el defensor ya se habría recuperado de las dolencias musculares y será junto a Luis Vega la pareja de centrales. Tomará el puesto de Getsel Montes que está suspendido por acumulación de tarjetas.

El segundo cambio es la inclusión de Jorge Daniel Álvarez, el volante deOlimpia volverá al 11 inicial luego de ser suplente ante Haití y Nicaragua. Entrará en lugar de Alexy Vega.

La duda de Reinaldo Rueda es el “9”, todo indica que será Jorge Benguché, pero no se descarta que Yustin Arboleda puede entrar de inicio. Esto lo define Rueda minutos antes del juego.

Ya el resto de jugadores será el mismo que arrancó en la derrota 2-0 ante Nicaragua. La Bicolor tiene todo en sus manos para conseguir el boleto directo.

El partido será a las 7:00 de la noche y tanto Honduras como Costa Rica deben salir a ganar para estar en la Copa del Mundo, o al menos en un posible repechaje.

