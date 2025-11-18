Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Todos los partidos a la misma hora: así se juega hoy la última fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Todos los detalles sobre los partidos que bajarán el telón de la tercera ronda de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Todos los partidos a la misma hora: así se juega hoy la última fecha de las Eliminatorias
© Diario DiezTodos los partidos a la misma hora: así se juega hoy la última fecha de las Eliminatorias

Los focos apuntan a la Concacaf. En las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 quedó todo por resolverse en la última fecha: tres boletos directos a la cita máxima y dos plazas a repechaje se definen en un puñado de partidos que se jugarán todos a la misma hora, para que nadie juegue con el diario del lunes. Cada selección que sale a la cancha lo hace con la calculadora en una mano y el sueño mundialista en la otra.

Este martes 18 de noviembre, Surinam y Panamá en el Grupo A, Curazao y Jamaica en el B y Honduras, Haití y Costa Rica en el C se juegan el futuro. Detrás, Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bermudas y Nicaragua llegan sin chances de clasificación, pero con la posibilidad de ser jueces de lujo en una jornada que promete drama puro.

¿Qué pasa si Honduras gana, empata o pierde ante Costa Rica en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026?

ver también

¿Qué pasa si Honduras gana, empata o pierde ante Costa Rica en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026?

Así se juega hoy la última fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Grupo A: los partidos de la última fecha

  • 19:00 horas (20:00) — Guatemala vs. Surinam — Estadio El Trébol, Ciudad de Guatemala.
  • 19:00 horas (20:00) — Panamá vs. El Salvador — Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.

Horarios correspondientes a Centroamérica y Panamá, respectivamente.

Grupo B: los partidos de la última fecha

  • 19:00 horas (20:00) — Jamaica vs. Curazao — Independence Park, Kingston.
  • 19:00 horas (20:00) — Trinidad y Tobago vs. Bermudas — Estadio Hasely Crawford, Puerto España.

Horarios correspondientes a Centroamérica y Panamá, respectivamente.

Publicidad

Grupo C: los partidos de la última fecha

  • 19:00 horas (20:00) — Costa Rica vs. Honduras, en el INS Estadio (ex Estadio Nacional), San José.
  • 19:00 horas (20:00) — Haití vs. Nicaragua, en el Estadio Ergilio Hato, Willemstad (Curazao).

Horarios correspondientes a Centroamérica y Panamá, respectivamente.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Dónde ver Haití vs. Nicaragua en USA: hora y TV
Concacaf

Dónde ver Haití vs. Nicaragua en USA: hora y TV

Dónde ver Guatemala vs. Surinam en USA: hora y TV
Concacaf

Dónde ver Guatemala vs. Surinam en USA: hora y TV

¿Qué selecciones de Concacaf pueden clasificarse hoy al Mundial 2026?
Concacaf

¿Qué selecciones de Concacaf pueden clasificarse hoy al Mundial 2026?

Dónde ver Panamá vs. El Salvador en USA: hora y TV
Concacaf

Dónde ver Panamá vs. El Salvador en USA: hora y TV

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo