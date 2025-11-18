Todos los partidos a la misma hora: así se juega hoy la última fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los focos apuntan a la Concacaf. En las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 quedó todo por resolverse en la última fecha: tres boletos directos a la cita máxima y dos plazas a repechaje se definen en un puñado de partidos que se jugarán todos a la misma hora, para que nadie juegue con el diario del lunes. Cada selección que sale a la cancha lo hace con la calculadora en una mano y el sueño mundialista en la otra.
Este martes 18 de noviembre, Surinam y Panamá en el Grupo A, Curazao y Jamaica en el B y Honduras, Haití y Costa Rica en el C se juegan el futuro. Detrás, Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bermudas y Nicaragua llegan sin chances de clasificación, pero con la posibilidad de ser jueces de lujo en una jornada que promete drama puro.
Así se juega hoy la última fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026
Grupo A: los partidos de la última fecha
- 19:00 horas (20:00) — Guatemala vs. Surinam — Estadio El Trébol, Ciudad de Guatemala.
- 19:00 horas (20:00) — Panamá vs. El Salvador — Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.
Horarios correspondientes a Centroamérica y Panamá, respectivamente.
Grupo B: los partidos de la última fecha
- 19:00 horas (20:00) — Jamaica vs. Curazao — Independence Park, Kingston.
- 19:00 horas (20:00) — Trinidad y Tobago vs. Bermudas — Estadio Hasely Crawford, Puerto España.
Grupo C: los partidos de la última fecha
- 19:00 horas (20:00) — Costa Rica vs. Honduras, en el INS Estadio (ex Estadio Nacional), San José.
- 19:00 horas (20:00) — Haití vs. Nicaragua, en el Estadio Ergilio Hato, Willemstad (Curazao).
