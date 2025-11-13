Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Honduras recibe duro castigo tras la derrota ante Nicaragua y que celebra Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf

Honduras ha sufrido un duro castigo en una de las zonas donde más ha tenido problemas en el último tiempo. Reinaldo debe resolver.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Honduras pierde a uno de sus titulares para el juego ante Costa Rica.
© FFHHonduras pierde a uno de sus titulares para el juego ante Costa Rica.

La selección de Honduras se estrelló con su propia mentalidad, una debilidad que se presenta cada vez que tiene un partido importante y esta vez fue por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial ante Nicaragua.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda perdieron 2-0 y con esto no pudieron dar el pase que querían para la Copa del Mundo del 2026.

A pesar de eso siguen líderes con 8 puntos, pero solo encima de Haití por diferencia de goles, Costa Rica se quedó con 6 y Nicaragua llegó a 4.

Honduras es castigado tras la derrota ante Nicaragua

Al 64′,Getsel Ramón Montes vio la tarjeta amarilla, el central cometió una falta tonta en el centro del campo y con esto se llevó la amonestación por parte del árbitro Ismail Elfath.

Con esto, Montes no estará para el juego del martes ante Costa Rica por el cierre de las Eliminatorias y s una de las bajas más sensibles que tendrá Honduras.

Para el juego en San José, Rueda debe resolver el problema quizás con la vuelta de Marcelo Santos o incluyendo a Devron García. El partido se va a jugar el próximo martes 18 de noviembre a las 8:00 de la noche.

Publicidad
Getsel Montes no estará ante Costa Rica.

Getsel Montes no estará ante Costa Rica.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Honduras los borra por este motivo y quedan advertidos para el partido ante Costa Rica
Honduras

Honduras los borra por este motivo y quedan advertidos para el partido ante Costa Rica

Panamá arruinó el sueño de Guatemala y se acerca al Mundial 2026
Concacaf

Panamá arruinó el sueño de Guatemala y se acerca al Mundial 2026

Alajuelense golpea a Honduras y la pone de rodillas ante Costa Rica
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense golpea a Honduras y la pone de rodillas ante Costa Rica

Piojo Herrera se sincera y señala al gran responsable
Costa Rica

Piojo Herrera se sincera y señala al gran responsable

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo