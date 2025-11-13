Honduras recibe duro castigo tras la derrota ante Nicaragua y que celebra Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf

La selección de Honduras se estrelló con su propia mentalidad, una debilidad que se presenta cada vez que tiene un partido importante y esta vez fue por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial ante Nicaragua.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda perdieron 2-0 y con esto no pudieron dar el pase que querían para la Copa del Mundo del 2026.

A pesar de eso siguen líderes con 8 puntos, pero solo encima de Haití por diferencia de goles, Costa Rica se quedó con 6 y Nicaragua llegó a 4.

Honduras es castigado tras la derrota ante Nicaragua

Al 64′,Getsel Ramón Montes vio la tarjeta amarilla, el central cometió una falta tonta en el centro del campo y con esto se llevó la amonestación por parte del árbitro Ismail Elfath.

Con esto, Montes no estará para el juego del martes ante Costa Rica por el cierre de las Eliminatorias y s una de las bajas más sensibles que tendrá Honduras.

Para el juego en San José, Rueda debe resolver el problema quizás con la vuelta de Marcelo Santos o incluyendo a Devron García. El partido se va a jugar el próximo martes 18 de noviembre a las 8:00 de la noche.

