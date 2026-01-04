“Me dolió mucho su muerte”: Yustin Arboleda consterna a todo Olimpia con lo que dijo tras la final de ida contra Marathón

Yustin Arboleda es sinónimo de gol en las finales para Olimpia. El colombiano volvió a aparecer en el empate 2-2 en la ida de la final del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El colombiano marcó el 1-2 tras un mal rechazo de César Samudio. El “parcero del gol” solo llegó a empujar el rebote luego de un disparo que hizo José Mario Pinto.+

Arboleda sorprendió y no celebró su tanto, no tanto por haber vestido los colores de Marathón en el pasado. El propio jugador explicó el motivo.

¿Por qué Arboleda no celebró su gol ante Marathón en la final?

Yustin, en declaraciones a Deportes TVC, dio a conocer que la muerte de Orinson Amaya le afectó mucho y por eso decidió no celebrar su tanto en la final de ida.

“Claro que podía celebrar el gol, pero por respeto a la memoria de Orinson Amaya, el eterno presidente del Marathón, no celebré. Me dolió mucho la muerte de él porque incluso hasta cuando salí del club siempre tenía comunicación con él. Una de las maneras de honrarlo a él era no celebrar el gol…”.

Con esto, Arboleda ha sorprendido a todos con su gesto, Orinson Amaya fue importante para su llegada a Honduras y siempre lo recuerda de buena forma.

