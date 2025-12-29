“Sólo falta la firma”: la noticia que marcaría el futuro de la Selección de Costa Rica tras quedar afuera del Mundial 2026

La Selección de Costa Rica sigue curándose la herida tras no haber podido clasificar al Mundial de 2026 bajo las órdenes de Miguel Herrera. A partir de ese escenario, el objetivo principal es contratar a un nuevo entrenador que tome el control para un nuevo reto en La Sele.

Pero mientras continúa ese proceso de búsqueda del nuevo director técnico, la Federación Costarricense de Fútbol avanza en la planificación internacional de la Selección Nacional y estaría cerca de cerrar una serie de amistosos ante cuatro selecciones que participarán en el Mundial de 2026.

ver también Costa Rica va por un DT extranjero que salió campeón en Colombia y dirigió Mundiales: “Se comunicaron conmigo”

La noticia sobre el nuevo rumbo de La Sele tras quedar afuera del Mundial 2026

Según informó el periodista Yashin Quesada, la Selección de Costa Rica tendría prácticamente cerrado un amistoso ante Inglaterra para el mes de junio en Estados Unidos, a falta únicamente de la firma oficial.

Además, detalló que también existen conversaciones avanzadas para disputar un fogueo frente a Colombia en marzo, el cual se jugaría en territorio colombiano, mientras que Australia y Sudáfrica aparecen como posibles rivales adicionales para encuentros en suelo estadounidense.

Periodista Yashin Quesada en su cuenta oficial de X

“La Sele jugaría en junio contra Inglaterra en Estados Unidos, solo falta la firma. Ya hay conversaciones también para un fogueo contra Colombia en marzo. Se jugaría en suelo colombiano. Australia y Sudáfrica serían posibles rivales en Estados Unidos“, publicó el periodista Yashin Quesada.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Costa Rica apunta a medirse ante rivales de alto nivel como parte de su preparación rumbo al próximo ciclo mundialista, aprovechando estos fogueos para evaluar jugadores, ganar roce internacional y fortalecer nuevas ideas.