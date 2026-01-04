“Humillado de forma brutal”: Alexy Vega y de lo que todos hablan tras la final de ida Marathón vs. Olimpia

Marathón y Olimpia empataron 2-2 en la Gran Final de ida del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Todo se va a definir en la vuelta el próximo miércoles.

Alexy Vega fue uno de los grandes protagonistas del juego, ya que aportó con su fútbol mucho desborde para el conjunto que dirige Pablo Lavallén.

Vega en el primer tanto de Marathón, dejó tirado a Emanuel Hernández, defensor de Olimpia que no pudo contenerlo durante todo el partido.

Nicolás Messiniti, que llegó a 18 tantos, solo tuvo que empujarla para poner a celebrar a todo el estadio Olímpico Metropolitano.

“Alexy Vega ha humillado de forma brutal y las veces que ha querido a Emanuel Hernandez en esta Gran Final”, dijo el periodista Gustavo Roca.

Vega, jugador de selección nacional de Honduras, siempre tuvo control de sus desbordes y generó muchos problemas en el 2-2 de la ida.

Este fue el gol que Alexy Vega generó para Marathón

