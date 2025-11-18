Es tendencia:
Ya es oficial: se queda sin club antes de que Honduras y Costa Rica se jueguen todo por el Mundial 2026

Su propio club le dio las gracias antes del partido que se jugará en San José por las Eliminatorias de Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

La selecciones de Honduras y Costa Rica se juegan todo camino al Mundial 2026.
Las selecciones de Honduras y Costa Rica se juegan todo este martes por un boleto a la Copa del Mundo United 2026. Ambos países deben ganar para concretar su pase.

Antes de enfrentarse se ha dado una noticia oficial para una de estas escuadras. Y es que uno de sus jugadores se ha quedado sin club para lo que resta de año.

Toda Honduras impactada con lo que le dijo Fantasma Figueroa a Reinaldo Rueda y Costa Rica puede sacar ventaja camino al Mundial 2026

¿Qué jugador quedó fuera de su club antes del Costa Rica vs. Honduras?

Se trata del catracho Bryan Acosta, quien no seguirá más en las filas del Nashville SC de la MLS. Así lo comunicó el club en un comunicado oficial.

Actualmente Acosta se encuentra en la selección de Honduras enfocado en la Copa del Mundo, pero no solo Bryan se fue: Gastón Brugman, Maximus Ekk, Julian Gaines, Tate Schmitt, Wyatt Meyer y Joe Willis, también se fueron.

https://twitter.com/hondurasfutbolt/status/1990495122610594203

El ex jugador de Real España tendrá que buscar equipo, ya que en Nashville solo duró poco tiempo tras llegar en enero de este 2025. Acosta portó su cuarta camiseta en la MLS, ya que anteriormente formó parte del Portland Timbers (2023), Colorado Rapids (2022-23) y el FC Dallas (2019-21).

La sentencia que Honduras no quería ver y Costa Rica debe aprovechar para acercarse al Mundial 2026

Andy Najar será renovado por el Nashville SC

El otro hondureño que juega para este mismo equipo se quedará tras tener una buen acampaña. El lateral quiere volver a la MLS con el boleto al Mundial 2026 clasificado.

