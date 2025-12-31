Fue parte de la Panamá de Thomas Christiansen que clasificó al Mundial 2026 y ahora llegaría a Honduras como fichaje estelar

La selección de Panamá fue la única de Centroamérica que consiguió su boleto para la Copa del Mundo de 2026 y todos sus jugadores han tomado un valor distinto.

La escuadra canalera disputará su segundo Mundial de la historia y muchos fueron los jugadores que aportaron para conseguir la clasificación.

ver también “Agencia de Costa Rica”: Jeaustin Campos sacude a Motagua cerrando el fichaje que nadie esperaba en 2026 para Real España

Ahora, uno de esos jugadores que participó en el proceso de Thomas Christiansen estaría cerca de llegar a Honduras como fichaje estalar.

¿Qué jugador de Panamá está cerca de llegar a Honduras?

Se trata de Manuel Gamboa. El defensor Panameño de 26 años está cerca de ser nuevo jugador del Génesis PN, llegaría procedente desde el Umecit FC.

Esta información la detalla el periodista Jafeth Moreno. Gamboa ya debutó con la selección mayor de Panamá, estuvo presente en varios compromisos en este proceso. Tiene pasado en Guatemala con el Comunicaciones.

ver también Pedro Troglio lo hizo debutar en Olimpia, se perdió del mapa un tiempo y ahora firma por este club de Centroamérica

Génesis quiere seguir siendo un equipo protagonista en Honduras y por eso se ha fijado en este defensor que slo cuenta con 26 años.

Publicidad

Publicidad