Fue parte de la Panamá de Thomas Christiansen que clasificó al Mundial 2026 y ahora llegaría a Honduras como fichaje estelar

Ya debutó con la selección mayor de Panamá, estuvo presente en varios compromisos en este proceso y ahora se alista para llegar a Honduras.

Thomas Christiansen lo tuvo en la selección de Panamá y ahora llegaría a Honduras.
La selección de Panamá fue la única de Centroamérica que consiguió su boleto para la Copa del Mundo de 2026 y todos sus jugadores han tomado un valor distinto.

La escuadra canalera disputará su segundo Mundial de la historia y muchos fueron los jugadores que aportaron para conseguir la clasificación.

Ahora, uno de esos jugadores que participó en el proceso de Thomas Christiansen estaría cerca de llegar a Honduras como fichaje estalar.

¿Qué jugador de Panamá está cerca de llegar a Honduras?

Se trata de Manuel Gamboa. El defensor Panameño de 26 años está cerca de ser nuevo jugador del Génesis PN, llegaría procedente desde el Umecit FC.

Esta información la detalla el periodista Jafeth Moreno. Gamboa ya debutó con la selección mayor de Panamá, estuvo presente en varios compromisos en este proceso. Tiene pasado en Guatemala con el Comunicaciones.

Génesis quiere seguir siendo un equipo protagonista en Honduras y por eso se ha fijado en este defensor que slo cuenta con 26 años.

