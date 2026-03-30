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Desde Europa lo confirman: el otro debut que tendrá la Selección de Honduras además de José Francisco Molina

El combinado catracho jugará ante Perú en Leganés, España y desde ese país confirman lo que todos los aficionados querían saber previo al debut de José Francisco Molina.

José Rodas

Por José Rodas

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La Selección de Honduras prepara el encuentro ante Perú del martes 31 de marzo. Foto: FFH.
La Selección de Honduras prepara el encuentro ante Perú del martes 31 de marzo. Foto: FFH.

La Selección de Honduras disputará este martes el duelo amistoso ante su similar de Perú, lo que significará el debut de José Francisco Molina como director técnico del combinado catracho.

Los dirigidos por Molina se encuentran en Europa desde hace una semana, donde han realizado su concentración en Segovia en las instalaciones del predio Wanda del Atlético de Madrid.

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Además de José Francisco Molina, desde Europa confirman que la Selección de Honduras debutará con el uniforme blanco que recién lanzó al mercado con la marca Joma.

Esta será la primera vez que La H utilice el nuevo uniforme, lo que marcará el inicio de la era de Francis Hernández como director deportivo de José Francisco Molina como el DT.

Además de la camiseta, también podrían haber debuts dentro del terreno de juego con jugadores como Leonardo Posadas, Leandro Padilla, Mike Arana, Clinton Bennett, Giancarlo Sacaza y otros que podrán ser tomados en cuenta por Molina.

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Esta será la camisa que utilizará la Selección de Honduras en el duelo ante Perú. Foto: Diunsa.

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El juego de Honduras vs. Perú se enfrentan este martes a las 12:00 del mediodía (hora de Honduras) en el estadio Municipal de Butarque en Leganés, España.

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