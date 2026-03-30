Desde Europa lo confirman: el otro debut que tendrá la Selección de Honduras además de José Francisco Molina

La Selección de Honduras disputará este martes el duelo amistoso ante su similar de Perú, lo que significará el debut de José Francisco Molina como director técnico del combinado catracho.

Los dirigidos por Molina se encuentran en Europa desde hace una semana, donde han realizado su concentración en Segovia en las instalaciones del predio Wanda del Atlético de Madrid.

ver también Las 11 palabras con las que José Molina sentenció a los jugadores de Honduras antes de su debut contra Perú

Además de José Francisco Molina, desde Europa confirman que la Selección de Honduras debutará con el uniforme blanco que recién lanzó al mercado con la marca Joma.

Esta será la primera vez que La H utilice el nuevo uniforme, lo que marcará el inicio de la era de Francis Hernández como director deportivo de José Francisco Molina como el DT.

Además de la camiseta, también podrían haber debuts dentro del terreno de juego con jugadores como Leonardo Posadas, Leandro Padilla, Mike Arana, Clinton Bennett, Giancarlo Sacaza y otros que podrán ser tomados en cuenta por Molina.

ver también Lo celebra Mano Menezes: FIFA da la mejor noticia a Perú ante los ojos de Honduras

Esta será la camisa que utilizará la Selección de Honduras en el duelo ante Perú. Foto: Diunsa.

Publicidad

Publicidad

El juego de Honduras vs. Perú se enfrentan este martes a las 12:00 del mediodía (hora de Honduras) en el estadio Municipal de Butarque en Leganés, España.