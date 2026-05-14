Keyrol Figueroa recibe inesperada noticia que golpea a la Selección de Honduras y a José Franciso Molina

El jugador del Liverpool vive semanas intensas tras decidir representar a Honduras y un contratiempo podría retrasar su debut con La H.

El debut de Keyrol Figueroa podría sufrir un retraso si los trámites burocráticos no se cumplen en tiempo y forma de cara a la fecha FIFA de junio en la que la Selección de Honduras jugará un amistoso en Texas ante Argentina.

Fútbol Centroamérica conrfirmó con Sandra Norales, madre de Keyrol, que ya envió el transfer a FIFA para hacer el cambio de selección del jugador; sin embargo, el trámite podría tomar semanas y evitar que el delantero debute con La H el próximo mes.

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“Es la idea. Nosotros entregamos todo para que suceda. Dependerá de la Federación y los tiempos administrativos. Lo que sí puedo decir es que Keyrol ya piensa en jugar contra Argentina. Llega con respeto, humildad y muchas ganas de aportar”, dijo Norales a este medio.

Pese a eso, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) mantiene la esperanza que se pueda concretar y de no ser así, el jugador siempre formaría parte de la delegación, según adelantó el periodista Álvaro de la Rocha.

“De ser elegible, está decicido que José Francisco Molina convocará al delantero del Liverpool. Sin embargo, fuenes cercanas confirman que es muy diíficl que el trámite pueda concretarse”, aseguró el comunicador.

¿Cuándo es el juego ante Argentina?

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El juego de Honduras vs. Argentina 6 de junio de 2026 en el Kyle Field de Texas, en Estados Unidos y está programado para dar inicio a las 6 de la tarde (hora de Honduras).

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Ese será el segundo duelo de José Molina al mando de La H que en su debut sacó el empate ante Perú en Leganés, España, donde dejó buenas sensaciones con el debut de varios juveniles.