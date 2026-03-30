Honduras vs. Perú: a qué hora juegan y dónde ver el debut de José Francisco Molina en la “H”

Ya no hay marcha atrás. La Selección de Honduras debuta de forma oficial bajo el mando de José Francisco Molina, entrenador español que llegó para reemplazar a Reinaldo Rueda.

Sus primeros días bajo su gestión han sido de conocimiento y trabajo, pero ahora ya tiene que mostrar resultados en la cancha ante Perú en un amistoso internacional.

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Luego del fracaso por no asistir a la Copa del Mundo, Honduras regresa a la acción frente a su gente y espera que todo cambie en este nuevo proceso.

¿A qué hora y cuándo juegan Honduras vs. Perú?

Honduras y Perú se enfrentan este martes 31 de marzo a las 12:00 del mediodía en el Estadio Municipal de Butarque en España.

Perú, Colombia, Ecuador: 1:00 P.M.

1:00 P.M. Bolivia, Venezuela: 2:00 P.M.

2:00 P.M. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 3:00 P.M.

3:00 P.M. México: 12:00 MD

12:00 MD Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica: 12:00 MD

12:00 MD Estados Unidos (ET): 2:00 P.M.

2:00 P.M. España: 5:00 P.M.

¿Dónde ver EN VIVO el Honduras vs. Perú?

En Honduras: La transmisión estará a cargo de Telecadena, Deportes TVC, HRN y Canal 8 (canal del gobierno).

La transmisión estará a cargo de Telecadena, Deportes TVC, HRN y Canal 8 (canal del gobierno). En Perú: Se podrá ver por América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes.

Se podrá ver por América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes. En EE. UU.: La transmisión se podrá seguir por el canal Deportes TVC de paga y también por la plataforma de streaming FuboTV.

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¿Cómo llega Honduras?

La Bicolor llega para estrenarse bajo el mando de José Francisco Molina. Han tenido una semana larga de entrenamiento, ya que en esta fecha FIFA decidieron enfrentarse únicamente a Perú.

El último partido registrado de la Selección de Honduras fue el 18 de noviembre, cuando empató 0-0 ante Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf. Ese día se consumó su eliminación de la Copa del Mundo 2026.

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¿Cómo llega Perú?

Perú estrenó su nuevo proceso bajo el mando de Mano Menezes el pasado sábado, pero sufrió una derrota 2-0 ante Senegal.

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La escuadra Inca también quedó fuera de la Copa del Mundo, y este duelo enfrenta a dos equipos que, lamentablemente, deberán ver el torneo desde el sofá de su casa.

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Detalles del Encuentro