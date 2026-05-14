Ismael Rescalvo recién llegó a Alajuelense y ya adelantó lo que hará con Joel Campbell

Ismael Rescalvo como nuevo entrenador de Alajuelense no se guardó nada al tocar el tema de Joel Campbell. Descubre lo que dijo el DT.

Ismael Rescalvo fue el elegido por Alajuelense para asumir el banquillo rojinegro tras el fracaso del club en el Clausura 2026, torneo en el que no logró clasificar a las semifinales.

En medio de su llegada, uno de los temas que más expectativa ha generado en el entorno rojinegro es el futuro de Joel Campbell tras haber finalizado su contrato con el club.

Ante este escenario, Rescalvo adelantó que analizará con calma la situación del futbolista y sostuvo que primero conversará con él antes de tomar una decisión definitiva sobre su continuidad.

ver también El método Ismael Rescalvo: quién es y cómo juegan los equipos del nuevo DT de Alajuelense

¿Joel Campbell tendrá una nueva oportunidad en Alajuelense?

Durante su presentación como nuevo técnico de Alajuelense, estas fueron las palabras de Ismael Rescalvo sobre la situación Joel Campbell.

Ismael Rescalvo nuevo DT de Alajuelense

“Tengo conocimiento de que el jugador ya terminó contrato con el club. Vamos a tener una conversación con él y ver qué es lo mejor para todos. Vamos a evaluar la situación con calma“, compartió Ismael Rescalvo en su presentación.

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Cabe recordar que Joel Campbell finalizó contrato con Alajuelense y, hasta el momento, la dirigencia no ha mostrado un interés claro en renovarlo. Sin embargo, la situación podría cambiar luego de la conversación que Ismael Rescalvo tiene previsto sostener con el futbolista en los próximos días.

Los últimos registros de Joel Campbell en Alajuelense

Joel Campbell tuvo una campaña bastante discreta con Alajuelense en el Clausura 2026, registrando apenas 1 gol y 2 asistencias en 12 partidos disputados.

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Estos números estuvieron lejos de las expectativas que tenía la afición manuda, por lo que su rendimiento fue uno de los puntos más cuestionados en el cierre del torneo.

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Datos claves

Ismael Rescalvo fue elegido como nuevo técnico de Alajuelense tras el fracaso del club en el Clausura 2026.

tras el fracaso del club en el Clausura 2026. Joel Campbell finalizó contrato con el club , por lo que su continuidad todavía no está definida.

, por lo que su continuidad todavía no está definida. Rescalvo hablará primero con Campbell y analizará su situación con calma antes de tomar una decisión final.