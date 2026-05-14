FIFA confirma lo que toda Honduras estaba esperando sobre Keyrol Figueroa

El delantero del Liverpool ya tendría fecha de su poisble debut con la Selección de Honduras tras la noticia de la FIFA.

Luego de rumores que señalaban que el debut de Keyrol Figueroa podría sufrir un retraso, el caso del jugador del Liverpool dio un giro inesperado en cuestión de minutos tras que se confirmara la aprobación de su cambio de federación por parte de la FIFA.

Así lo dio a conocer el sitio Legión Catracha que a través de su cuenta de X dio a conocer que el máximo organismo del fútbol aprobó el cambio gestionado por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) y la madre del jugador, Sandra Norales.

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En ese sentido, Fútbol Centroamérica conoció que el jugador Keyrol Figueroa estaría en la lista de convocados de José Francisco Molina para el amistoso ante Argentina el próximo 6 de junio.

El entorno del jugador explicó que será hasta ese momento cuando el jugador brinde una conferencia de prensa para dar más detalles de la decisión que lo coloca como la esperanza en la delantera de La H.

Un dato interesanto que no deja de llamar la atención, es que Keyrol debutaría ante Argentina, misma selección con la que debutó su padre en la Selección de Honduras en 2003.

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Así confirmaron la noticia

“La FIFA aprobó oficialmente su cambio de federación y el delantero ya puede vestir la camiseta de La H en cualquier competencia oficial o amistoso internacional”, escribió el sitio Legión Catracha.

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