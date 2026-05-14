Javier López en alerta: Qué necesita Motagua en el Grupo B para clasificar a la final del Clausura 2026 en Honduras

El equipo del DT español es líder de momento en el grupo B, pero el Génesis PN sigue en la pelea por alcanzar su primera gran final en Honduras.

El torneo Clausura 2026 está llegando a su cierre y las triangulares siguen sin definir los finalistas en la Liga Nacional de Honduras. El Motagua del entrenador Javier López sigue dependiendo de sí mismos para clasificarse.

El duelo de este viernes por el grupo B enfrenta al Génesis PN ante el Olancho FC en La Paz y para el Ciclón Azul no tiene mayor relevancia si ellos hacen su trabajo en el último partido ante los caninos.

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Es decir, si el Génesis PN saca el triunfo ante Los Potros, el club de Fernando Mira se pondrían como líderes con siete unidades y se confirmaría la eliminación del club olanchano que ya habría jugado todos sus partidos a ese momento.

El punto invisible los salvaría

Con ese contexto aclarado, a Motagua le bastaría sacar el triunfo el próximo lunes en Tegucigalpa cuando reciba la visita del Génesis. A continuación te explicamos por qué.

Con un triunfo ante el cuadro canino, el Ciclón Azul también sumaría siete puntos y saldría beneficiado por el punto invisble tras haber terminado en la segunda posición en las vueltas regulares.

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Así marchan las tablas de posiciones en las triangulares

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