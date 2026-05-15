Herediano vs. Saprissa: cómo se define la final si empatan en el global

Este sábado, en el Carlos Alvarado, el Team y el Monstruo juegan la vuelta de la final del Clausura 2026.

Herediano y Saprissa juegan este sábado la final de vuelta de la segunda fase del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promérica. El Monstruo llega con ventaja después de ganar 2-1 en La Cueva, por lo que el Team está obligado a remontar en el Carlos Alvarado.

La pregunta que aún hoy muchos se hacen es qué pasa si la serie termina igualada en el marcador global. Y acá lo primero que hay que saber es que, tanto en la Fase Final como en una eventual Gran Final, no hay gol de visitante como criterio de desempate.

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Entonces, si Herediano gana por un gol de diferencia y empata el global, la serie no se define por los tantos anotados fuera de casa: se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno y, si la igualdad persiste, habrá tanda de penales.

Qué necesitan Saprissa para ganar la serie

Tras el triunfo 2-1 en el Ricardo Saprissa, al equipo de Hernán Medford le alcanza con ganar o empatar en el Carlos Alvarado para quedarse con la final sin necesidad de alargue ni penales. Incluso una derrota por un gol no lo elimina directamente, pero sí llevaría la definición al tiempo extra.

Qué necesita Herediano para ser campeón

El conjunto de José Giacone está obligado a remontar la derrota 2-1 sufrida en la ida. Para consagrarse campeón del Clausura 2026 sin llegar a los penales, el Team debe ganarle a Saprissa por dos o más goles de diferencia en la final de vuelta. Si lo consigue, se impondrá en el marcador global y levantará el título, ya que también fue el mejor equipo de la fase regular.

GIacone y Medford se juegan mucho en la final.

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A qué hora y dónde ver la final de vuelta

Florenses y morados jugarán la final de vuelta del Clausura 2026 el sábado 16 de mayo, desde las 8:00 pm de Costa Rica, en el Estadio Carlos Alvarado.

El partido será transmitido por FUTV y definirá si Herediano es campeón directo o si Saprissa fuerza la Gran Final.

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Cuándo se jugaría la Gran Final

En caso de que Saprissa se quede con la serie final de los playoffs, el campeón del Clausura 2026 se definirá en una Gran Final a ida y vuelta. Los Morados serán locales el primer partido y el Team albergará la revancha. A falta de confirmación oficial, los partidos se jugarían el miércoles 20 y domingo 24 de mayo.