“Buen nivel”: Francis Hernández ratifica que la Selección de Honduras podría tener el regreso más inesperado

El trabajo del director deportivo está siendo exhaustivo y ahora confirma que este jugador podría retornar a La H tras varios años sin convocatoria.

El director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Francis Hernández confirmó que Jonathan Rubio es uno de los futbolistas que podría retornar a la Selección de Honduras debido al gran momento que atraviesa.

En una entrevista con el periodista Óscar Funes, el directivo explicó que Rubio forma parte de la prelista de unos 60 futbolistas que pueden ser convocados de cara a la próxima fecha FIFA de junio.

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“Por supuesto, conocemos a Jonathan, es un jugador que está en seguimiento del cuerpo técnico de la selección absoluta. Somos conscientes que es un jugador que tiene buen nivel y está en el control y seguimiento que hacemos de tantos jugadores que están en una prelista de 60 jugadores. Siempre hacemos nuestro trabajo y tratamos de tener controlados y visualizados a todos los jugadores de la mejor manera posible”, dijo Hernández.

Cabe señalar que, la convocatoria de Rubio depende absolutamente de la decisión del DT José Francisco Molinaque en las próximas semanas presentará la convocatoria para el amistoso ante Argentina.

Jonathan Rubio, campeón en Angola

Recientemente, Rubio se coronó pentacampeón del fútbol de Angola con el Petro Luanda, club en el que sumó ocho goles y ocho asistencias en la temporada; cifras que lo colocan como un destacado legionario.

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El jugador de 29 años no ha vuelto a ser convocado a la Selección de Honduras desde la destitución de Fabián Coito; proceso en el que tuvo constantes y destacadas participaciones.

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