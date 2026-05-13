Madre de Keyrol Figueroa en Exclusiva: lo que impacta a Honduras de la reunión con Francis Hernández y se acuerda de Dereck Moncada

La confirmación de Keyrol Figueroa de jugar con la Selección de Honduras fue recibida entre alegría y cuestionamientos de quiénes aseguran que al jugador lo rechazó Estados Unidos. Sandra Norales rompió el silencio y atendió a Fútbol Centroamérica.

Keyrol Figueroa tomó la decisión histórica de representar a la Selección de Honduras, marcando así el inicio de una nueva era en el combinado catracho con Francis Hernández y José Francisco Molina al mando del proyecto que ilusiona a todos.

Los rumores de que a Keyrol Figueroa lo rechazó Estados Unidos fueron sepultados por la madre del futbolista Sandra Norales, quien atendió en una entrevista a Fútbol Centroamérica y posteriormente republicada en su sitio web 3k Legends, para brindar detalles sobre su decisión.

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Norales también aseguró que una de las cosas que más impactó de la reunión con el director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Francis Hernández y el DT José Francisco Molina es que solamente bastaron cinco minutos para tener buenas sensaciones en su decisión.

La madre del joven futbolista también recordó a Dereck Moncada -hermano de Keyrol y Keyvan-, Luis Suazo -hijo de David Suazo-, y también habló de su hijo menor Keyvan Figueroa que en un futuro podría jugar para La H.

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La entrevista con Sandra Norales, madre de Keyrol Figueroa

Primero, ¿cómo se siente tras la decisión tomada por Keyrol Figueroa?

Alegre, orgullosa, emocionada y agradecida a Dios. Pero también recuerdo todo lo que hemos tenido que pasar durante esto años. No ha sido un proceso fácil. Para muchas personas quizá sea difícil entender el por qué, pero para nosotros tiene un significado muy profundo. Keyrol no tomó esta decisión por presión ni porque otra selección no lo quisiera. La tomó porque quería volver a sus raíces, encontrar su propio origen, abrazar su identidad y sentirse orgullosamente latino.



¿Qué sintió como madre cuando Keyrol confirmó oficialmente que jugará para Honduras?

Como madre sentí una emoción muy grande. Claro que mucha nostalgia, porque uno como madre sabe todo lo que hay detrás de una decisión así: sacrificios, viajes, entrenamientos, momentos de silencio, presiones y decisiones difíciles.

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¿Cómo vivió desde casa toda la presión mediática alrededor de la decisión de Keyrol?

Normal. Ya estoy acostumbrada a que genere tráfico en redes, y alguna bendición tiene el chico. Se dijeron cosas que estaban lejos de lo que realmente pasaba: a que Keyrol no quería llegar a Honduras, que Estados Unidos no lo quería, que no fue al Mundial Sub-20 por el nivel, que no había renovado con Liverpool… nada de eso es así. Keyrol nunca dijo que no a Honduras. Siempre hubo respeto y cariño. Lo que pasó es que hubo procesos, lesiones, momentos escolares y etapas que debían manejarse con mucho cuidado. A veces desde afuera todo parece sencillo, pero detrás de un jugador joven hay una familia, una carrera y muchas situaciones que no siempre se deben explicar públicamente.



¿Cómo se dio todo esto? ¿Cómo lo convencieron para qué fuera posible?

Yo diría que no lo convencimos. Yo diría que lo acompañamos. Como padres, uno puede orientar, hablar, aconsejar y compartir lo que siente, pero una decisión de selección nacional tiene que nacer del jugador. Keyrol tenía que sentirlo y tomarlo con convicción. Nosotros siempre hablamos con él de sus raíces, de Honduras, de la historia de su padre y de la cultura latina y de la importancia de saber de dónde uno viene. Pero la decisión final de él. La tomó con madurez y determinación. Tú no puedes obligar; debes aconsejar.

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¿Qué sensaciones le dejó Francis Hernández y José Francisco Molina en su llegada a Inglaterra?

Muy positiva. Fueron respetuosos, profesionales, cercanos y claros. Valoramos mucho que hayan viajado a Inglaterra y se tomaron el tiempo de hablar, escuchar y explicar el proyecto. Con el director deportivo Francis Hernández, sentimos una visión real de integrar a Keyrol Figueroa a una nueva generación. Con el entrenador Molina entendí que era el hombre, el guía. Con la conversación quedó claro que Keyrol tenía que montarse a este barco sí o sí. A veces no necesitas mucho; a veces solo necesitas cinco minutos.

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La histórica fotografía de la familia Figueroa junto a Francis Hernández y José Francisco Molina. Foto: FFH.

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¿Keyvan también jugará Honduras?

Keyvan es otra nube. Dejémoslo tranquilo por ahora. Todavía es muy joven y está en su propio proceso. Entre más experiencia tenga, mejor. Como familia vamos a respetar sus tiempos. Dejémoslo en parte II.

Keyvan Figueroa juega actualmente para el Burnley de Inglaterra. Foto: Sandra Norales.

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¿Qué sueño le gustaría cumplir viendo a Keyrol con la Selección de Honduras?

Hoy solo quiero que ellos cumplan sus propios sueños, porque son los sueños de ellos, no los míos. Quiero que Keyrol sea feliz, que crezca como persona primero y como profesional después. No espero menos de una clasificación al Mundial -casi nada- Ojalá Dios permita ver a Keyrol, Dereck (Moncada), Luis (Suazo) incluso a Keyvan y todos los jóvenes lograrlo todo, pero felices y con propósito.

Quiero decir que admiro mucho a Dereck y él lo sabe. Es un chico amable, nombre humilde, digno de quitarse el sombrero. Mis hijos siempre han querido conocerlo. Por años sé que la madre de Dereck siempre le ha deseado lo mejor a Keyrol -me consta- así que yo lo he hecho también con Dereck. Cuando ese momento llegue, será algo muy especial para ellos, luchar por el mismo propósito. Los he imaginado logrando muchos éxitos juntos y por qué no decirlo -Keyvan se les sumará en esa noble causa deportiva.

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Keyrol, Dereck y Keyvan podrían jugar juntos en la Selección de Honduras. Foto: FFH.

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¿Qué respuesta da usted a aquellos que decían que USA no lo quería?

Keyrol no llega a Honduras porque Estados no quisiera. Al contrario: se va cuando más contaban con él. De hecho, en junio iba a estar de nuevo con la selección de Estados Unidos cuando todo esto ocurrió. Keyrol llega a Honduras porque tomó una decisión desde el corazón: de sentimiento, de identidad, de raíces, en el tiempo y momento correcto. No quería dejar pasar más oportunidades. Punto.

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