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“Nueva ilusión”: el emotivo mensaje de Francis Hernández a Keyrol Figueroa tras elegir la Selección de Honduras

El director deportivo rompió el silencio y reaccionó emocionado a la decisión de Keyrol Figueroa. Atención a sus emotivas palabras.

José Rodas

Por José Rodas

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Francis Hernández dedicó unas emotivas palabras a Keyrol Figueroa tras decidir jugar para Honduras. Foto: El Heraldo.
Francis Hernández dedicó unas emotivas palabras a Keyrol Figueroa tras decidir jugar para Honduras. Foto: El Heraldo.

Luego que se hiciera oficial la llegada de Keyrol Figueroa a la Selección de Honduras, el director deportivo de la Federación Nacional de Fútbol, Francis Hernández, rompió el silencio para dedicarle un emotivo mensaje al jugador del Liverpool.

A través de las redes sociales, el directivo acompañado del presidente de la FFH, Jorge Salomón, le dieron la bienvenida al nuevo proyecto que tiene ilusionado a Honduras con miras al Mundial de 2030.

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Hernández expresó la emoción que siente con la incorporación de Figueroa, a quien le darán seguimiento en su formación y sorprendió al precisar que habrán más futbolistas que tomarán la misma decisión.

Las palabras de Francis Hernández

“Pues desde la parcela deportiva estamos muy contentos, muy satisfechos, emocionados de poder contar con Keyrol Figueroa y que nos pueda ayudar en este proceso que comenzamos hace unos meses, en este nuevo camino, con una nueva ilusión, y donde él ha decidido ser partícipe de ella y de este proyecto y la verdad es que estamos muy felices de que pueda representar a su país y trataremos de ayudarle en el camino, en el proceso, como a todos los jugadores que han decidido y decidirán jugar con la selección de Honduras”, comenzó diciendo Hernández.

El español también explicó que desde la dirección deportiva harán todo para aportarle las herramientas necesarias que aporten al desarrollo del jugador con el objetivo de ayudar a la selección.

“Estamos muy felices y desde aquí darte la bienvenida, Keyrol, a este proyecto, a tu país y trataremos de hacer todo y aportarte todas las herramientas que podamos para que puedas desarrollarte profesionalmente y puedas ayudar a tu país y a la selección de Honduras“, cerró.

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