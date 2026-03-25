Joma lo confirmó y genera polémica: ¿Cuánto vale la nueva camisa de la Selección de Honduras?

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció la nueva indumentaria que vestirán las selecciones nacionales en el nuevo proceso que encabeza Francis Hernández como director deportivo yJosé Francisco Molina como DT del combinado absoluto.

A través de su tienda patrocinadora, la FFH dio a conocer los diseños oficiales que vestirán los futbolistas por los próximos cuatro años.

La presentación del nuevo uniforme se llevó a cabo en España, donde la Selección de Honduras prepara el encuentro amistoso ante Perú, programado para el martes 31 de marzo.

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La camisa de local mantiene su habitual blanco como el color predominante, pero con dos líneas verticales en dos tonos de azul que decoran la parte frontal.

Mientras en la camisa de visitante predomina el color negro y algunos detalles azules que están en el escudo, cuello y mangas de la camisa.

La camisa de local y visitante que usará la Selección de Honduras por los próximos cuatro años. Foto: Diunsa.

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Además, mostraron la tercer indumentaria que está compuesta por franjas celestes y blancas. La misma será utilizada como una camisa alternativa.

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Los precios de las camisas

En el sitio web de la tienda patrocinadora dieron a conocer el precio que tendrá la nueva camisa de la Selección de Honduras que muestra un incremento sustancial en comparación a ediciones anteriores.

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La tienda indicó que el costo será de 1,989.99 lempiras, pero su costo de lanzamiento está en 1,499.89.

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Confirmación de los precios de la nueva camisa de Honduras. Foto: Diunsa.

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Contrario a ediciones anteriores cuando el costo era de 1,390.01 lempiras, es decir, un aumento de casi 600 lempiras.

Esta será la camisa alternativa que tendrá la Selección de Honduras. Foto: Diunsa.

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