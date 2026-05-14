Saprissa emitió un comunicado oficial después de que varios protagonistas morados se mostraran en contra de su gesto a Elías Aguilar.

Este miércoles, Gerald Taylor fue expulsado en la final de ida del Clausura 2026 cuando recién había iniciado la segunda etapa. El defensor del Deportivo Saprissa vio la roja por haberle realizado un gesto obsceno a Elías Aguilar, volante de Herediano.

Luego del encuentro, varios protagonistas de Saprissa se mostraron decepcionados por la acción que cometió Taylor. Tanto Medford como Erick Lonnis habían anticipado que iban a tomar decisiones para castigar al defensor. Este jueves, un día después, llegó la sanción.

El gesto de Taylor a Elías Aguilar.

El Monstruo Morado aplicó un castigo económico al futbolista para que tome dimensión del acto que cometió en el terreno de juego. El club argumentó que este gesto va en contra de los principios y valores que promulga Saprissa tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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Cabe recordar que ahora Gerald Taylor no estará presente en el partido de vuelta contra Herediano del próximo sábado. Además, podría perderse los duelos de la Gran Final dependiendo de la decisión del Tribunal y si es que Saprissa se queda con la final de Segunda Fase.

Con la expulsión al lateral derecho, el que ocuparía su lugar sería Ricardo Blanco, uno de los jugadores más resistidos por la afición, aunque este miércoles fue titular en la victoria por 2-1 contra Herediano.

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El comunicado completo de Saprissa sobre el castigo a Gerald Taylor

A través de un comunicado oficial, la S publicó: “El Deportivo Saprissa informa que se aplicaron medidas disciplinarias económicas al jugador Gerald Taylor, luego de su expulsión durante la final de ida del campeonato nacional.

La institución desaprueba de manera categórica la conducta mostrada por el futbolista hacia un rival, ya que no representa los principios y valores que promueve el club dentro y fuera del terreno.

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Saprissa respetará y acatará las resoluciones disciplinarias que correspondan y continuará brindando acompañamiento integral al jugador, con el objetivo de fortalecer su desarrollo profesional y personal.

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Entendemos el fútbol como un espectáculo de alta competencia, pero también como una plataforma de formación, respeto y ejemplo para miles de aficionados, niños y jóvenes“.

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En resumen