Alajuelense blinda a Ismael Rescalvo: la cláusula millonaria que le pusieron al técnico español para evitar su salida

A sabiendas de su historial de salidas, Alajuelense decidió blindar a Ismael Rescalvo y apuesta fuerte a un proyecto a largo plazo.

En Liga Deportiva Alajuelense no solo eligieron entrenador, eligieron un rumbo. La llegada de Ismael Rescalvo no es una contratación más dentro del fútbol tico, sino una apuesta de alto riesgo que, puertas adentro, entienden como una de las decisiones más delicadas de los últimos años. El contexto obliga a tomar decisiones fuertes y esta parece ser una de ellas.

Porque el escenario no es menor. Después de un semestre golpeado, con cambios constantes y una sensación de inestabilidad que se instaló en el club, la dirigencia necesitaba algo más que un técnico. Necesitaba un proyecto sólido que pueda sostenerse en el tiempo. Y ahí es donde aparece con fuerza el nombre de Carlos Vela, el hombre que empujó esta decisión.

El director deportivo mexicano fue quien impulsó la llegada de Rescalvo, con quien ya había coincidido en su etapa en Mazatlán FC. Lo conoce, confía en su forma de trabajar y, sobre todo, entiende que su perfil encaja con la idea que quieren instalar en el Morera Soto. Sin embargo, también conoce sus antecedentes y eso influyó directamente en cómo se armó el contrato.

Rescalvo es un técnico con un polémico historial. Cuando aparecen oportunidades más atractivas, no duda en cambiar de proyecto. Lo hizo en su momento en clubes como Emelec y The Strongest, donde dejó procesos abiertos para asumir nuevos desafíos. Ese historial encendió las alertas dentro del club.

La cláusula de blindaje que Ismael Rescalvo le puso a Alajuelense

Por eso, esta vez decidieron anticiparse y tomar medidas concretas. Según reveló ESPN a partir de fuentes cercanas a la institución, la Liga blindó al entrenador con una cláusula de salida millonaria, muy por encima de la que el propio club debería pagar si decide rescindir el contrato.

Ismael Rescalvo tiene una cláusula de salida en Alajuelense.

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La frase que circula internamente es contundente: “La cláusula de salida de él es mucho mayor a la de la Liga”. El mensaje es claro y no deja margen a interpretaciones.

Si Rescalvo decide irse antes de tiempo, no será sencillo ni barato. El club quiere asegurarse que cualquier salida represente un beneficio económico importante y no otro proceso inconcluso que vuelva a golpear el proyecto deportivo.

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La decisión también refleja un aprendizaje reciente dentro de la institución. En Alajuelense no quieren repetir errores del pasado, donde los cambios constantes terminaron afectando el rendimiento del equipo. Esta vez buscan estabilidad, continuidad y una identidad clara que se sostenga más allá de los resultados inmediatos.

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Internamente, el nombre de Carlos Vela vuelve a tomar protagonismo. Saben que esta elección lleva su sello personal y que gran parte del éxito o fracaso del proyecto estará ligado a esta apuesta. No es solo una decisión técnica, es una jugada de gestión que define el rumbo del club.

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Rescalvo llega con la misión de reconstruir un equipo golpeado, pero también con la presión de sostener un proyecto que ya fue blindado desde el primer día. En Alajuelense entienden que no hay margen para errores y por eso decidieron cubrir todos los frentes.

Datos Claves

Carlos Vela , director deportivo de Alajuelense, impulsó la contratación del entrenador español Ismael Rescalvo .

, director deportivo de Alajuelense, impulsó la contratación del entrenador español . El contrato de Ismael Rescalvo incluye una cláusula de salida millonaria para evitar procesos inconclusos.

incluye una para evitar procesos inconclusos. La dirigencia de Alajuelense blindó al técnico debido a sus salidas previas de Emelec y The Strongest.

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