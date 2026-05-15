El futuro del lateral derecho parece estar lejos del DC United después de las declaraciones de René Weiler, su DT.

El futuro de Aarón Herrera en el DC United parece estar terminado después de las declaraciones que dio el entrenador, René Weiler, en conferencia de prensa. El lateral chapín podría cambiar de equipo cuando se abra el mercado de fichajes en el mes de junio.

El defensor de la Selección de Guatemala tiene contrato con el DC United hasta el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, el acuerdo podría romperse de manera anticipada de acuerdo a la última información que llega desde Estados Unidos.

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Aarón Herrera quiere irse del DC United

El entrenador René Weiler aseguró, después de la derrota por 3-1 ante Chicago Fire FC, que el lateral chapín “quiere irse” del cuadro de Washington. Y agregó: “Eso es cierto, y él mismo nos lo dijo”.

Por este motivo, Herrera fue suplente en el último partido y no vio minutos ingresando en la segunda mitad. “Le di la oportunidad a Markovic porque él tiene el futuro”, explicó el entrenador Weiler sobre la decisión técnica que tomó con el nacionalizado guatemalteco.

Según trascendió en el país norteamericano, la idea de Aarón Herrera es marcharse a un equipo más competitivo. Teniendo en cuenta que le restan seis meses de contrato, podrá negociar libremente con cualquier equipo de acuerdo al reglamento de la FIFA.

La falta de competencia de DC United en Estados Unidos

Desde el debut de Herrera en 2024, el DC United no ingresó dentro de los 20 mejores equipos de la Major League Soccer. En ese año, culminó 21 y en el 2025 fue el peor de los 30 clubes que participan de la competencia. Además, el cuadro de la capital no gana un título desde la US Open Cup del 2013. Ya pasaron más de 13 años.

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